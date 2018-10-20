المصريون رابع أكبر جنسية تؤسس شركات جديدة بالإمارات خلال 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- كشفت إحصائيات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن المصريين كانوا رابع أكثر جنسية أقامت شركات جديدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018.

وقالت الدائرة في بيان، السبت، إن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أصدر 13.8 ألف رخصة منشآت أعمال جديدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018 ، توزعت بواقع 61.2% رخص تجارية و36.4% رخص مهنية و1.2% سياحية و1.1% رخص صناعية، حسب موقعها الإلكتروني.

وبحسب الدائرة، تصدرت الهند جنسيات العالم من حيث تسجيل أكبر عدد من الشركات منذ بداية العام، تلتها باكستان ثم بريطانيا ومن بعدها مصر ثم فرنسا.

وتصدرت "المقاولات وما يتعلق بها" قائمة الأنشطة الاقتصادية التي تم أصدار تراخيص لممارستها، تلتها "الاستشارات والإدارة والمعلومات"، ثم "صيانة المباني والحراس والتنظيف"، ونشاط "مجموعة الملابس الجاهزة"، ومن بعده نشاط "خدمات التنظيف"، و"المطاعم والمقاهي"، و"مجموعة الإلكترونيات".

ووصل إجمالي عدد معاملات التسجيل والترخيص التجاري خلال الفترة ذاتها إلى 204.3 ألف معاملة، وتم إصدار نحو 840 رخصة فورية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث استغرقت عملية إصدار كل رخصة وقتا قياسيا لم يتجاوز خمس دقائق فقط، بينما وصل عدد تجديد وتعديل الرخص إلى نحو 24 ألف رخصة، و80.2 ألف معاملة تجديد ترخيص و24.2 ألف رخصة تعديل، بينما تم حجز 26 ألف إسم تجاري جديد خلال 9 أشهر.