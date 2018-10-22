كيف أجاب وزير الطاقة السعودي عن سؤال حول جمال خاشقجي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرت وكالة "تاس" الروسية حوارا مع وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الإثنين، وتطرقت خلاله إلى قضية مواطنه الصحفي جمال خاشقجي، الذي أعلنت السعودية عن موته داخل قنصليتها في إسطنبول إثر "مشاجرة".

وسألت وكالة "تاس" عبر مراسلها وزير الطاقة السعودي: "أنت تقول أن العالم يجب أن يدعم ويقدر السعودية. لكننا الآن نجتاز فترة صعبة من الاضطراب بسبب حالة الصحفي السعودي الذي اختفى في اسطنبول. يقول بعض المحللين، استناداً إلى تعليقات من وسائل الإعلام السعودية، إنه نظراً لأن الرياض غير راضية عن معاملة الغرب في هذه الحالة، فإن السعودية تستطيع تخفيض الإمدادات بما يصل إلى 0.5 مليون برميل في اليوم. ما نوع الاستجابة التي يمكنك تقديمها لهذه التوقعات؟".

وجاء رد وزير الطاقة السعودي أنه "أعتقد أن العقلاء في العالم يعرفون أن النفط سلعة مهمة للغاية لبقية العالم. إذا كانت أسعار النفط سوف ترتفع، فإنها سوف تبطئ الاقتصاد العالمي وستؤدي إلى ركود عالمي. وكانت المملكة العربية السعودية ثابتة في سياستها. نحن نعمل على استقرار الأسواق العالمية وتسهيل النمو الاقتصادي العالمي".

وأضاف وزير الطاقة السعودي: "هذه السياسة كانت ثابتة لسنوات عديدة. لقد عانينا في الماضي من أزمات سياسية، وهذه ليست المرة الأولى. سوف تمر هذه الحادثة. بالطبع، ليست هذه ولايتي أن أتحدث عن ذلك. حكومتنا من خلال القنوات السياسية تعالج هذه القضية. لكن المملكة العربية السعودية بلد مسؤول للغاية، فقد استخدمنا سياستنا النفطية على مدى عقود كأداة اقتصادية مسؤولة وعزلناها عن السياسة".

وتابع: "لذا دعونا نأمل أن العالم سيتعامل مع الأزمة السياسية، بما في ذلك مع المواطن السعودي في تركيا، بحكمة. وسنمارس حكمتنا على الصعيدين السياسي والاقتصادي. إن دوري بصفتي وزير الطاقة هو تنفيذ دور حكومتي البناء والمسؤول واستقرار أسواق الطاقة العالمية وفقًا لذلك، والمساهمة في التنمية الاقتصادية العالمية".

لتعود وكالة "تاس" الروسية بطرح سؤال جديد عليه ملخصه: "حتى يمكن للناس الاسترخاء؟ لن يكون هناك تكرار لعام 1973، صحيح؟"، فكانت إجابة وزير الطاقة السعودي: "لا توجد نية"، حسب تعبيره.