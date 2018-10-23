زهرة الخليصي- الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- لم يمنع انخفاض أعداد الحضور من كبار قادة الأعمال في العالم مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي بدأت فعالياته في الرياض، الثلاثاء، السعودية من توقيع اتفاقيات استثمارية بلغت قيمتها 50 مليار دولار.

وقال رئيس شركة النفط العملاقة السعودية أرامكو أمين الناصر: "الجميع هنا يشعرون بالأسف" بشأن وفاة خاشقجي لكن المملكة تمضي قدما في خططها الاستثمارية، مضيفا أنه تم توقيع صفقات بقيمة 50 مليار دولار في اليوم الأول من المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام.

وأضاف الناصر، في تصريحات لـCNN: "نحن نشعر بالأسف على عائلته وما حدث، لكن في النهاية نحن بحاجة إلى تجاوز ذلك"، وتابع قائلا :"يوجد الكثير من شركائنا هنا.. فالأشخاص الذين نتعامل معهم موجودون هنا بالمؤتمر".

ومع ذلك، تسبب الانسحاب الجماعي لكبار التنفيذيين بالعالم في خفوت الألق الذي يتمتع به هذا الحدث، والذي استضافه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في محاولة لتحديث الاقتصاد المعتمد على النفط بالبلاد.

ووقعت شركة أرامكو اتفاقات بقيمة تزيد عن 34 مليار دولار مع شركات عالمية، رغم الضجة الدولية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعلنت شركة أرامكو، ذراع الحكومة السعودية في قطاع النفط، اليوم أنها وقعت 15 مذكرة تفاهم مع شركات من 8 دول، من بينها عدة شركات أمريكية، هي "هاليبرتون" لخدمات الحقول ، و"شلمبرجر"، و"بيكر هيوز"، فيما ستعمل شركة "اير برودكتس" على تنفيذ مشروع للطاقة الغازية.

كما وافقت شركة توتال الفرنسية على البدء في الدراسات الهندسية الخاصة ببناء مجمع للبتروكيماويات، بالإضافة إلى شراكتها مع أرامكو السعودية في شبكة محطات وقود التجزئة، وستقوم هيونداي للصناعات الثقيلة، الكورية الجنوبية، بتطوير منشأة بحرية، فيما تعود جنسية الشركات المتبقية إلى الإمارات العربية المتحدة واليابان والهند والصين.

وقالت أرامكو في بيان: "هذا التعاون يعكس مدى أهمية مصالح أرامكو السعودية التجارية مما يعزز مكانتها كشركة بارزة في العالم للطاقة والكيماويات."

وتؤكد هذه الاتفاقيات التي أعلنتها أرامكو، على الأهمية المستمرة لشركة النفط الضخمة بالنسبة لاقتصاد المملكة.

يتمثل الهدف من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انطلق اليوم في تسليط الضوء على تنويع الاقتصاد، وإظهار جهود التحديث في البلاد، إذ وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استثمارات السعودية إلى مشاريع السياحة الداخلية وشركات التكنولوجيا العالمية في إطار رؤية السعودية 2030.

وقررت السعودية، عقد المؤتمر في موعده المحدد، رغم انسحاب العشرات من كبار قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم من مبادرة الاستثمار المستقبلية، مع تزايد التساؤلات حول دور الحكومة السعودية في موت خاشقجي، الذي اختفى بعد دخول القنصلية السعودية في إسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.