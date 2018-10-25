"نيوم" السعودي يتوقع دخلا بـ100 مليار دولار سنويا

دبي، الإمارات العربية (CNN)-- حدد القائمون على مشروع "نيوم" السعودي، الخميس، 16 قطاعاً اقتصادياً، سيتم استحداثها في المشروع، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول ماهية هذه القطاعات، ولا طبيعة الأنشطة التي ستعمل فيها.

وفي حساب "نيوم" على موقع "تويتر"، فمن المتوقع أن تساهم هذه القطاعات مستقبلاً عند دخول المشورع مراحل متقدمة من عملية التطوير توفير دخل سنوي يقدر بنحو 100 مليار دولار.

وتم الإعلان " عن تشغيل أول مطارات المشروع العملاق قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم تسيير رحلات أسبوعية منه وإليه مطلع عام 2019 لتسهيل عملية التنقل.

وأضاف المشروع عبر عدة تغريدات أن تشغيل المطار يأتي ضمن مخطط عام لإنشاء شبكة مطارات في منطقة نيوم، سيكون أحدها مطارا دوليا على طراز عالمي.

وأشار إلى أنه سيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل الحكومة السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى مستثمرين محليين وعالميين، مشيرا إلى العمل على جذب الاستثمارات الخاصة إلى جانب الاستثمارات والشراكات الحكومية.

وجاء في التغريدات أنه "سيكون خليج نيوم أول منطقة تحتضن السكان المستقبليين" وذلك في المكان الذي يجري بناؤه شمال غرب السعودية على ساحل البحر الأحمر، لـ"تكون إحدى أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية والمعيشية عالميًا".