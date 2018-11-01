كيف تنشئ فيديو متميّز لرسالتك التعريفية؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم بأنه يمكنك الآن تسجيل فيديو لرسالتك التعريفية بدلًا من طباعتها؟ لا يوجد طريقة أفضل من إضافة لمسة شخصية لرسالتك وإقناع صاحب العمل بتوظيفك، فالرسالة التعريفية المتميزة هي وسيلة رائعة للتميّز عن غيرك من الباحثين عن عمل الذين تقدموا لنفس الوظيفة.

كيف تبدأ؟ في ما يلي 6 نصائح لمساعدتك على كتابة رسالة تعريفية متميزة وإظهار لصاحب العمل مدى كفاءتك وثقتك بنفسك وتناسبك مع وظيفته الشاغرة:

1. حضّر نفسك جيدًا

حضّر لما ستقوله مسبقًا وتدرّب عليه عدة مرات، ولكن تجنب سرده وكأنك حفظته، وفي نفس الوقت تجنب التلعثم كي لا تظهر بصورة سلبية. دوّن أهم النقاط التي تود التطرق إليها على ورقة وتابع التدّرب إلى أن تشعر بأنك قادر على التحدث بطريقة طبيعية وملفتة. يمكنك أيضًا تسجيل عدة فيديوهات كي تقيّم أدائك وتحسّن من نقاط ضعفك.

2. ارتدِ ملابس مهنية ولائقة

احرص على ارتداء ملابس تتناسب مع الوظيفة التي تتقدم لها، وحاول ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة أو الزاهية كونها تليق بالكاميرا، وتجنب الملابس المخططة وذات اللون الأسود والأبيض. ولا تكثر من الإكسسوارات ومستحضرات التجميل وأي أمور أخرى قد تشتت الانتباه، ولا تنسَ اختيار خلفية محايدة.

3. لا تكرر سيرتك الذاتية

يجب على رسالتك التعريفية أن تسلّط الضوء على الأمور التي تجعلك المرشح المثالي للوظيفة بشكل مختصر، دون تكرار جميع الخبرات والبيانات التي ذكرتها على سيرتك الذاتية. لذا تجنب إعادة وتكرار الأمور غير المهمة كي لا تجعل المستمع يشعر بالملل، وتحدث بطريقة حماسية.

4. اذكر جميع الأمور المهمة في أقل من 60 ثانية

عرّف عن نفسك واذكر الأسباب التي تهمك في المنصب، وتحدث عن مهاراتك وخبراتك والأمور التي يمكنك تقديمها لتطوير الشركة. فمن المهم جدًا أن تبرز صفة تميّزك عن الآخرين كي تستحوذ على تفكير خبير التوظيف. استخدم الفيديو كوسيلة لتمييز نفسك كالمرشح المثالي للوظيفة.

5. سلّط الضوء على شخصيتك الفريدة

أهم ما يميّز فيديو الرسالة التعريفية هو قدرته على إبراز الأمور التي يصعب شرحها، إذ أن الفيديو يضيف لمسة شخصية لرسالتك وذلك عبر تسليط الضوء على شخصيتك الفريدة ونشاطك وثقتك بنفسك، فلا تخجل من التحدث!

6. اختتم الفيديو بالجملة المناسبة

يجب أن تُنهي فيديو رسالتك التعريفية بالجملة المناسبة كي تضمن ترك انطباعًا إيجابيًا. اجعلها بسيطة قدر الإمكان ولكن احرص على إيصال الرسالة التي تريد، إذ يمكنك القول مثلًا: "أتطلع لمقابلتكم قريبًا"، أو "شكرًا على وقتكم، آمل بأن أحصل على الوظيفة".