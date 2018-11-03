عُمان توقع أكبر صفقة تمويل إسلامي لمصفاة الدقم.. فما قيمتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)-- وقعت شركة مصفاة الدقم العُمانية، عدة اتفاقيات تمويلية بلغت قيمتها الإجمالية 4.6 مليار دولار، تستخدم في تمويل إنشاء مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، المشترك بين شركة النفط العُمانية، وشركة البترول الكويتية.

وتم توقيع الاتفاقيات، السبت، مع عدد من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية والعالمية، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية "العُمانية".

وقال مبارك بن محمد النعماني الرئيس المالي لشركة مصفاة الدقم، إن اتفاقيات تمويل المشروع، تعتبر أكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في سلطنة عُمان، والتي ستوفرها مجموعة من مصارف التمويل الإسلامية.

وأضاف النعماني، أن هذا التمويل سيتم توفيره من قبل 29 مؤسسة تمويل، من 13 دولة حول العالم، وبضمانات من ثلاث مؤسسات إئتمان صادرات عالمية لضمان ثقة الممولين العالميين والإقليميين والمحليين بالأداء الاقتصادي للسلطنة وثقة المستثمرين في نجاح المشروع.

وتتضمن الكيانات الموقعة على اتفاقيات التمويل، عددا من مؤسسات التمويل التجارية العالمية ومؤسسات التمويل التجارية المحلية ومؤسسات التمويل الإسلامية ووكالات تمويل الصادرات من بريطانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

وتمت الاستعانة بعدد من المؤسسات المتخصصة لدعم خطة تمويل المشروع منها مؤسسة "كريدت أجريكول" و"إنفستمينت بنك" كمستشارين ماليين لمشروع مصفاة الدقم، إضافة إلى تعيين شركة "ألين وأوفيري" كمستشار قانوني للمشروع وشركة "لاثام وواتكنز" كمستشار قانوني للمؤسسات الممولة للمشروع.

يقع مشروع مصفاة الدقم، يقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على الساحل الجنوبي الشرقي للسلطنة ويتألف من عدة مراحل، تشمل مرحلة التخطيط والتطوير ومرحلة الإنشاءات ومرحلة التشغيل للمصفاة التي ستعمل بطاقة تكريرية تصل إلى 230 ألف برميل في اليوم.

تتكون المصفاة من عدد من المرافق، تشمل وحدات المعالجة الرئيسية، ومرافق البنية الأساسية كمبنى مكاتب الشركة وصهاريج لتخزين النفط الخام بمنطقة رأس مركز وخط أنابيب لنقل النفط الخام للمصفاة بطول 80 كيلومترا، ورصيف تصدير بميناء الدقم.