دبي ترفع استثماراتها بمشروع للطاقة الشمسية لـ4.3 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)-- وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، اتفاقًا يقضي بزيادة مشتريات "ديوا" من الطاقة الشمسية، من التحالف الذي تقوده شركة "أكوا باور" السعودية للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتضمن الاتفاق الجديد، الذي تم توقيعه مساء السبت، إضافة 250 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، بسعر تكلفة للطاقة بلغ 2.4 سنت أميركي للكيلووات/ ساعة، والذي يعتبر الأقل عالمياً.

ووفقًا لبيان نقله الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن الاتفاق الجديد يرتفع القدرة الكليّة للمرحلة الرابعة من مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من 700 ميغاوات إلى 950 ميغاوات.

وبناء على الاتفاق الجديد، سترتفع الاستثمارات الإجمالية لمشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية إلى 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار)، بدلًا من 3.9 مليار دولار، قبل اتفاق زيادة الطاقة الإنتاجية. للمشروع.

من جانبه، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أن التوسّع في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة يدعم الخطط الطموحة لمستقبل التطوير في مختلف القطاعات، ويرسّخ ريادة الإمارات في مجال التنمية المستدامة.

وقال: "الطاقة النظيفة خيار استراتيجي نتوسّع في توظيفه من أجل دعم طموحاتنا التنموية دون تأثير على البيئة التي نعمل على حمايتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة، نسعى لبناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة والمتجددة، ونعتز بكون مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية أحد الركائز الأساسية لهذه المنظومة".

وأشاد الشيخ حمدان بالتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي، والائتلاف الذي تقوده شركة "أكوا باور" السعودية، والذي يضم صندوق طريق الحرير المملوك للحكومة الصينية، ضمن هذه المرحلة من المجمع.

وسيستخدم المشروع ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاوات، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاوات، إضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاوات.

وتعد هذه المرحلة أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل. وبحسب البيان، فإن المشروع حقق عدة أرقام قياسية عالمية، حيث بلغ سعر تكلفة الطاقة الشمسية المركزة 7.3 سنت أميركي للكيلووات ساعة، ويعد الأقل عالمياً.

وتشمل المرحلة الرابعة، بناء أعلى برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 260 متراً، وأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية لمدة 15 ساعة، ما سيسمح بإنتاج الطاقة على مدار 24 ساعة.

وتم تأسيس شركة "نور للطاقة -1" التي تضم هيئة كهرباء ومياه دبي، وصندوق طريق الحرير المملوك من الحكومة الصينية، وشركة "أكوا باور" السعودية، لإنجاز مشروع المرحلة الرابعة من مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أهم المشاريع الداعمة لاستراتيجية الطاقة النظيفة في دبي بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030.