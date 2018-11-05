حصول 8 دول على استثناء أمريكي لمواصلة شراء النفط الإيراني مؤقتا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه تم استثناء 8 دول بشكل مؤقت من قرار حظر شراء النفط الإيراني، في نفس اليوم الذي بدأ فيه سريان العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال بومبيو إن الدول المستثناة من قرار حظر شراء النفط الإيراني هي الصين، والهند، واليونان، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وتايوان.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي مع وزير الخزانة ستيفن منوشين اليوم، أن أكثر من 20 دولة توقفت نهائيا عن استيراد النفط الإيراني، مما أدى لخسارة طهران مليون برميل يوميا من صادراتها، بقيمة 2.5 مليار دولار من إيراداتها النفطية خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، إعادة فرض العقوبات الإقتصادية على إيران، في مسعى من الإدارة الأمريكية لتحجيم قدرات إيران على تمويل الأعمال العدائية بالمنطقة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أقر فرض عقوبات على أكثر من 700 شخص وكيان وطائرة وسفينة تابعة لإيران.

وإعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي لتعطيل قدرة النظام الإيراني على تمويل مجموعة واسعة من الأنشطة العدائية الخبيثة، ويضع ضغوطا مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني للتفاوض على اتفاق شامل يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بشكل دائم ، ويوقف تطوير إيران للصواريخ البالستية.

وبذلك يرتفع عدد الأشخاص والكيانات والأصول الخاضعة للعقوبات الأمريكية ليتجاوز 900 هدفا ذو صلة بإيران خلال أقل من عامين، مما يمثل أعلى مستوى من الضغوط الاقتصادية على إيران.