سوفت بنك يتمسك بالسعودية رغم "الأسف الشديد" لمقتل خاشقجي

هونج كونج (CNN)-- أعرب الرئيس التنفيذي ومؤسس سوفت بنك ماسايوشي سون، عن "أسفه الشديد" لمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، لكنه قال إن الشركة لا تستطيع قطع علاقاتها المالية مع السعودية، كما أنه لم يسمع عن أي شركة ترفض استثمارات سوفت بنك بسبب علاقاتها بالسعودية.

وأضاف سون: "حصل سوفت بنك على أموال من المملكة العربية السعودية لاستثمارها، وعلينا التزام نحو مستقبل الشعب السعودي".

وبنى سون روابط قوية مع الحكومة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان، وقدمت المملكة نحو 45 مليار دولار من بين 93 مليار دولار جمعتها "سوفت بانك" لصندوق رؤية الذي يركز استثماراته على التكنولوجيا وقام باستثمارات كبيرة في شركات ناشئة مثل "ويورك" و "سلاك".

وأصبح صندوق رؤية أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم بعدما جمع 93 مليار دولار العام الماضي.

وقفزت أرباح مجموعة سوفت بنك خلال الربع الثاني المنتهي في سبتمبر/أيلول إلى 705.7 مليار ين ،6.23 مليار دولار، مقابل 395.6 مليار ين، 3.5 مليار دولار، عن نفس الفترة من العام الماضي.

ولم يحضر سون مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي نظمته المملكة نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم علاقاته الوثيقة بقادة السعودية، وحضوره نسخة المؤتمر في عامه الأول وجلوسه بجوار ولي العهد محمد بن سلمان، وسط انسحاب أعداد كبيرة من قادة الأعمال العالميين احتجاجا على مقتل الصحفي السعودي.

وكان سون قد تحدث من قبل عن تأسيس صندوق رؤية سوفت بنك الثاني، وهي الفكرة التي تبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في شهر مايو/أيار الماضي.

وقال سون إنه سيتم تأسيسه في "المستقبل القريب"، لكنه قلل من شأن تلك الخطط يوم الاثنين، وذكر أنه من السابق لأوانه التفكير في الصندوق التالي.

وأضاف رئيس سوفت بنك: "سيتم النظر في الاستثمار الجديد لأموال صندوق رؤية بعد اكتشاف الحقيقة وتقديم تفسير حول مقتل خاشقجي".

وضخ صندوق رؤية استثمارات في حوالي 30 شركة ، وأصبح الرئيس التنفيذي للمجموعة بمثابة صانع الملوك الجديد في وادي السيليكون بأمريكا، وبالإضافة إلى جمع الأموال من المملكة العربية السعودية وأبو ظبي، اجتذب صندوق رؤية مستثمرين آخرين رفيعي المستوى مثل شركتي آبل وكوالكوم الأمريكيتين.

وفيما أعرب محللون عن قلقهم من أن الشركات قد تتجنب استثمارات صندوق الرؤية بسبب العلاقة السعودية، قال سون: "قد يكون هناك بعض التأثير، ولكن لم أسمع حتى الآن أن هناك أي شركة لا ترغب في قبول الأموال بسبب علاقة صندوق رؤية مع السعودية".

في الأسبوع الماضي، أعلنت شركتان ناشئتين في وادي السيليكون أن صندوق الرؤية قد شارك في أحدث جولات تأسيسهما.

وقال دان بيكر المحلل في شركة أبحاث الاستثمار مورنينغ ستار: "التأثير على المدى الطويل سيعتمد على الأرجح على ما تفعله سوفت بنك بعد الانتهاء من التحقيقات".

وفقا لتقرير أرباح الشركة يوم الإثنين، حقق صندوق الرؤية وصندوق ذو صلة حوالي 392 مليار ين، تعادل 3.5 مليار دولار، أرباحا تشغيلية في الربع الأخير، أكثر من بقية الشركات الأخرى التابعة للشركة مجتمعة.

وجاءت هذه القفزة من بيع الصندوق حصة في شركة التجارة الإلكترونية الهندية فليبكارت ، فضلا عن زيادة قيمة شركة صناعة الرقائق نيفادا وسلسلة الفنادق أويو وغيرها من الشركات التي استثمر فيها الصندوق.