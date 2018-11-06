الودائع الأجنبية تفقد 18 مليار دولار في تركيا.. والتضخم يقفز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انخفض إجمالي ودائع العملات الأجنبية في قطاع المصارف التركي نحو 2.3 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر/أيلول ليصل إلى 178 مليار دولار، مقارنة بحوالي 180.3 مليار دولار في شهر أغسطس /أب، وفقًا لبيانات نشرتها وكالة تنظيم ومراقبة البنوك التركية، على موقعها الإلكتروني.

وأشارت البيانات التي صدرت، الإثنين، إلى تراجع الودائع بالعملية الأجنبية لغير المقيمين بنحو 1.6 مليار دولار لتسجل نحو 26.7 مليار دولار.

وبلغت قيمة الودائع بالعملة الأجنبية للمقيمين وغير المقيمين بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي 178 مليار دولار منخفضة بنحو 19 مليار دولار، مقارنة بنهاية سبتمبر/أيلول 2017.

وأظهرت البيانات، أن ودائع المواطنين الأتراك استحوذت على نصيب الأسد من الانخفاض، حيث تراجعت ودائعهم بقيمة 16.7 مليار دولار خلال 12 شهرًا، لتسجل بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي 151 مليار دولار.

وفي المجمل، تراجعت ودائع القطاع البنكي التركي بنسبة 22%، بما يعادل 104 مليارات دولار خلال 12 شهر، لتسجل 358 مليار دولار، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ462 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2017.

وخالفت ودائع المعادن النفيسة الاتجاه الهبوطي، حيث ارتفعت بقيمة 751 مليون دولار على أساس سنوي لتبلغ نحو 6.7 مليار دولار.

ويأتي انخفاض الودائع في البنوك التركية، بعد انهيار العملة التركية بنحو 45% منذ بداية العام حتى منصف أغسطس، لكنها الليرة تعافت قليلا في الآونة الأخيرة وعوضت بعض خسائرها الناجمة عن المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي والخلاف بين تركيا والولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الإثنين، ارتفاع معدلات التضخم على أساس سنوي إلى 25.24% في أكتوبر/تشرين الأول ليبلغ أعلى مستوى في 15 عامًا، وبحسب بيانات معهد الإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين 2.67% عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء ارتفاع التضخم في أكتوبر/تشرين الأول، نتيجة لزيادة أسعار الملابس والأحذية 12.74% عن الشهر السابق، والسكن 4.15%.

وارتفعت أسعار الأثاث ومستلزمات المنازل بنسبة 37.9% على أساس سنوي، وأسعار النقل بنسبة 32%، يليه الطعام والشراب بنسبة 29.26%، في حين جاءت المشروبات الكحولية والتبغ الأقل ارتفاعًا بنسبة تصل 2.06%.