من هي رئيسة إيلون موسك الجديدة في تسلا؟

هونج كونج (CNN)-- اختارت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية رئيسا جديداً لمجلس إدارتها، بعد إجبار إيلون موسك على التنحي في إطار تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وقالت تسلا أمس الأربعاء، إن روبين دينهولم، كبيرة المسؤولين الماليين في شركة الاتصالات الاسترالية تلسترا، ستخلف موسك في رئاسة مجلس إدارة الشركة.

وستبدأ دينهولم، وهي عضوة بمجلس إدارة تسلا حاليا، العمل في الشركة بدوام كامل بعد انتهاء فترة إشعار مدتها 6 أشهر مع تلسترا الأسترالية.

وقالت تسلا في بيان، إن موسك سيقدم الدعم لروبن خلال فترة الـ6 أشهر لضمان انتقال سلس لرئاسة مجلس الإدارة.

ووافق موسك على التنحي عن منصبه من رئاسة مجلس إدارة أكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية بالعالم، ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار في صفقة لتسوية الاتهامات التي وجهتها له لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من هذا العام بالتلاعب بالمساهمين وتضليل السوق، لكنه بقى مديرا تنفيذيا للشركة التي أسسها.

كما وافقت تسلا على تعيين مديرين مستقلين جديدين في مجلس إدارتها واستحداث لجنة للإشراف على اتصالات موسك.

وجاءت التسوية بعد دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد موسك، وزعمت الهيئة التنظيمية أن موسك ضلل المستثمرين حينما كتب تويتر أنه حصل على تمويل لتحويل تسلا إلى شركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة، وقالت الهيئة أنه لم يحصل على التمويل.

وبموجب التسوية، لا يستطيع موسك التقدم للانتخاب كرئيس لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، مع السماح له بالبقاء عضوًا في مجلس الإدارة.

ويأتي تعيين دينهولم، التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال تمويل الشركات، في وقت تواجه فيه تسلا ضغوطاً مكثفة لإصلاح ميزانيتها، حيث يرغب المحللون في رؤية تسلا تحقق أرباحا باستمرار، بدلاً من نشر أرباح متفرقة كل بضع سنوات.

وقالت دينهولم في بيان، التي تمتلك خبرة في العمليات والتمويل، إنها تؤمن بمهمة تسلا وتتطلع إلى مساعدة إيلون موسك وفريق الشركة في تحقيق ربحية مستدامة وزيادة قيمة الشركة في الأجل الطويل.

وتمت ترقية دينهولم إلى منصب المدير المالي في تلسترا الأسترالية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، وكانت قد انضمت في البداية إلى شركة الاتصالات الأسترالية كمدير عمليات في يناير 2017، وخلال فترة عملها في هذا المنصب، كانت عضوًا في فريق أشرف على برنامج تخفيض التكاليف الدراماتيكي الذي شمل 8 آلاف وظيفة.

وقبل انضمامها إلى تلسترا، عملت دينهولم كمديرة غير تنفيذية وعضوة في لجنة المالية والتدقيق لدى مجموعة ABB السويسرية.

وصنعت بصمتها في وادي السليكون كنائب رئيس ومدير الشئون المالية بشركة جونيبر نتوركس، وهي شركة تعمل في مجال الشبكات ومعدات الأمان، حيث عملت منذ ما يقرب من عقد من الزمان. كما عملت من قبل مع شركة صن مايكروسيستمز، وهي شركة كمبيوتر وبرمجيات مملوكة لشركة أوراكل.

وتتمتع دينهولم أيضًا بخبرة في صناعة السيارات ، حيث عملت كمدير مالي لشركة تويوتا في استراليا لمدة 7سنوات.