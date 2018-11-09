الإنتربول السعودي يحذر من الاستثمار في "البيتكوين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر جهاز الإنتربول السعودي، المواطنين والمقيمين في المملكة، من أنشطة الاستثمار في العملات الرقيمة الرقمية، خاصة البيتكوين عبر "مواقع وروابط وهمية تستهدف النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بطريقة غير مشروعة".

وقال الإنتربول السعودي، في بيان على وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إنه "تلقى، الخميس، تعميما من منظمة الإنتربول، يفيد بأن القسم المعني بمكافحة الجريمة السيبرانية يحقق في قضية كبرى تتصل بمواقع تصيّد احتيالي على الإنترنت".

وأشار التعميم إلى أن "هذه المواقع، تعرّض خدمة الاستثمار في عملة البيتكوين للنصب والاحتيال، وتُمكن المشبوهين من خلال تلك المواقع الاحتيالية من سرقة أموال استثمر عدد من الضحايا في العالم أجمع فيها".

ونبه الإنتربول السعودي، في بيانه، إلى "هذا الأسلوب الإجرامي"، محذرا من "التعامل مع تلك المواقع والروابط".

وقال: "هذه المواقع، تمتهن استدراج الضحايا بأساليب احتيال احترافية لسرقة أموالهم، أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية، مثل البيتكوين، أو ما يسمى (Virtual Currencies)".

كما حذر الإنتربول السعودي، من أنشطة الاستثمار المالي غير المرخص مثل "الفوركس" لما لتلك التعاملات من "عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية وكونها لا تعد عملات معتمدة داخل المملكة ولأنه لا يتم التداول بها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة إضافة إلى جانب شبهة استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاما".

وتراجعت عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الرئيسية الأخرى بشكل محدود، خلال تعاملات الجمعه، لتهبط عملة البيتكوين دون مستوى 6500 دولار، وعلى مدار تعاملات الأمس خسرت عملة البيتكوين نحو 1.5% مسجلًا أول خسارة يومية فى ثلاثة أيام.