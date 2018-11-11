"أدنوك" توقع اتفاقا مدته 10 سنوات لبيع الغاز لشركة صينية  

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الأحد، عن توقيع اتفاقيتين بقطاع الغاز، الذي تسعى دولة الإمارات لتطوير إنتاجه خلال الفترة القادمة.

وقالت أدنوك عبر حسابها على تويتر، إنها وقعت اتفاقية طويلة الأجل مع مجموعة "وانهوا" الصينية للصناعية الكيميائية، تقوم بموجبها "وانهوا" بشراء كميات ضخمة من الغاز البترولي من "أدنوك" تصل إلى مليون طن متري سنويا، وتمتد الاتفاقية لـ10 سنوات.

كما وقعت أدنوك اتفاقية مع توتال الفرنسية، تحصل بموجبها الأخيرة على حصة بـ40% من امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي.

وقال سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك"، إن "شراكتنا مع توتال تمثل خطوة مهمة ضمن جهود تطوير موارد الغاز غير التقليدية في أبوظبي ".

وعلق الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان، "نحن نتطلع للتعاون مع أدنوك لتحقيق أقصى قيمة تجارية من احتياطيات أبوظبي".

وفي وقت سابق اعتمد المجلس الأعلى للبترول الإماراتي، استراتيجية أدنوك الشاملة للغاز، كما اعتمد المجلس خطة العمل الجديدة لأدنوك والتي تشمل زيادة المصاريف الرأسمالية إلى 486 مليار درهم (132 مليار دولار) للسنوات الخمس من 2019 إلى 2023.

وتهدف الإمارات إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول من مستورد إلى منتج، بالإضافة إلى رفع قدراتها الإنتاجية من النفط من 3.5 مليون برميل حاليا إلى 4 ملايين برميل خلال بنهاية عام 2020.