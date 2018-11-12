قبل أيام من العقوبات على النفط.. إلى أين تتجه صادرات طهران؟

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN Business)-- تعتزم المملكة العربية السعودية تخفيض الإمدادات النفطية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، استجابة لانخفاض الطلب بالأسواق، كما قد تستمر التخفيضات في العام المقبل.

وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الحادي عشر لمتابعة خفض الإنتاج لدول" أوبك" والدول المشاركة من خارجها في أبوظبي اليوم الإثنين، إن انتاج المملكة من النفط سينخفض ​​بمقدار 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها يمكن أن يقللوا حجم المعروض في العام المقبل "إذا لزم الأمر".

وقال الفالح: " التوافق بين جميع الأعضاء على أننا بحاجة للقيام بكل ما يلزم لتحقيق التوازن في السوق"، وتابع قائلا: "إذا تطلب ذلك خفض العرض بمقدار مليون برميل في اليوم ، فسنقوم بذلك".

وتراجعت أسعار النفط العالمية الأسبوع الماضي، لتنخفض بما يزيد عن 20 ٪ من ذروتها الأخيرة، وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي وقرار الولايات المتحدة الامريكية بالسماح لبعض الدول بمواصلة شراء النفط الخام الإيراني في أعقاب إعادة فرض العقوبات، مما أثر على معنويات السوق، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع اليوم الإثنين بنحو 2%.