أين يفضل العمانيون حفظ مدخراتهم؟.. استطلاع رسمي يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أظهرت نتائج استطلاع رأي حول الادخار وطرق الاستثمار في سلطنة عمان، أن 8 من كل 10 مواطنين عمانيين، يعتقدون أن الفرد يجب أن يدخر جزءًا من دخله بشكل منتظم.

وتتفاوت نسبة الاعتقاد بأهمية الادخار، وفقًا لخصائص الأفراد، حيث ترتفع النسبة لدى الإناث عن الذكور 89% مقابل 78%، وفقًا للاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (حكومي)، وأعلنت نتائجة مساء الأحد، عبر وكالة الأنباء العمانية الرسمية العمانية.

وبينت نتائج الاستطلاع أن 46% من المواطنين يفضلون الاحتفاظ بالأموال المدخرة في حسابات بنكية و23% يفضلون الاحتفاظ بالأموال في شكل عقارات.

وأشارت النتائج، إلى أن نسبة الذكور الذين يفضلون الادخار في العقارات تزيد على الإناث، بنسبة 26% مقابل 20% على الترتيب، في حين تزيد نسبة الإناث اللاتي يفضلن الادخار في الذهب عن الذكور.

وبحسب النتائج، فإن الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة هم الأكثر تأييدًا للادخار بنسبة 90%، مقارنة بـ68% لمن هم في سن 50 سنة فأكثر.

وتزيد نسبة الذين يفضلون الادخار عن طريق الاشتراك في "الجمعيات" بين العاملين في القطاع الحكومي على العاملين في القطاع الخاص أو العائلي (21 و18% على الترتيب).

وعن أكثر طرق الادخار الفعلية التي يستخدمها العمانيون، جاء الاشتراك في الجمعيات والاحتفاظ بالأموال في حسابات بنكية بنسبة 53% لكل منهما في حين 11% من العمانيين يدخرون أموالهم في الذهب وهي أقل الطرق استخدامًا.

ويفضل الذكور ادخار أموالهم عبر الاحتفاظ بها في حسابات بنكية بنسبة 53%، في حين تفضل الإناث ادخار أموالهن عن طريق الاشتراك في الجمعيات 58%.

وبشأن الأسباب التي تدفع للادخار، أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 64% من العمانيين يدخرون جزءًا من دخلهم تحسبًا للظروف الطارئة ولتأمين مستقبلهم و17% من الأفراد يدخرون من أجل بناء أو شراء أو تأثيث منزل أو لشراء أراضٍ و11% من العمانيين يدخرون من أجل الاستثمار أو عمل مشروع خاص.

وعن أفضل أدوات استثمار الأموال للحصول على أفضل عائد، أوضحت نتائج الاستطلاع، أن نصف العمانيين يفضلون الاستثمار في العقارات، وأكثر من ثلثهم يفضلون الاستثمار في مشروع خاص أو التجارة 36% ، و2% فقط يفضلون الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية.

أما عن طرق الاستثمار المستخدمة فعليًا، فتوضح نتائج الاستطلاع أن أكثر الطرق استخدامًا هي الاستثمار في مشروع خاص بنسبة 32%، يليها شراء العقارات بنسبة 19% أما أقل طرق الاستثمار استخدامًا هي شراء الأسهم أو الأوراق المالية بنسبة 3%.

وأظهرت النتائج أن 77% من المستثمرين راضون بدرجة أو بأخرى عن قيمة العائد من استثماراتهم، مقابل 18% غير راضين. وتأتي نسب الرضا عن عائد الاستثمار، لدى الأفراد الذين يستثمرون أموالهم في البنوك بنسبة 81% تليها نسبة الرضا عن الاستثمار في العقارات بنسبة 80% أما أقل نسبة الرضا فهي للأفراد الذين يستثمرون في الذهب.

وأكد نصف الأفراد الذين استثمروا أموالهم بأنهم لم يواجهوا أية مشاكل في الاستثمار، و16% من الأفراد ذكروا بأنهم واجهوا مشكلة تأخير وتعقيد المعاملات وذكر 11% من المستثمرين بأن رأس المال لديهم غير كافٍ.

وتتصدر المواقع الإلكترونية المتخصصة والتواصل مع المختصين بمجال الاستثمار، أبرز مصادر المعلومات التي يستخدمها المواطنون في مجالات الادخار والإنفاق بنسبة 26% لكل منها، فيما يعرف فقط 7% من العمانيين أن الهيئة العامة لسوق المال هي الجهة المعنية بحماية وتوعية المستثمرين في الأسهم والأوراق المالية في السلطنة.