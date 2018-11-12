ترامب يأمل بألا تخفض السعودية وأوبك إنتاج النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله بألا تقوم السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض إنتاج النفط، وذلك بعد ساعات من إعلان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن السعودية تنوي خفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل، بيد أن أوبك ستناقش خفض الإنتاج مع عدد من المصدرين الرئيسيين الآخرين، بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا الشهر المقبل في العاصمة النمساوية، فيينا.

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "آمل ألا تخفض السعودية وأوبك إنتاجهما للنفط، أسعار النفط يجب أن تتراجع بناء على الإنتاج".

وكانت قد أعلنت السعودية أنها ستخفض إنتاجها خلال الشهر المقبل، بمقدار 500 ألف برميل يوميا، من أجل الحفاظ على توازن السوق، وفقا لما قاله وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مؤتمر للطاقة بأبوظبي، الإثنين.

وأكد الفالح أن السعودية مستعدة لخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا من أجل الحفاظ على استقرار سوق النفط، وذلك في أعقاب تراجع أسعار النفط بنسبة 20% عن الذروة التي وصلت لها مؤخرا.

بدوره قال مصدر مسؤول في أوبك إن المنظمة وعددا من المنتجين الرئيسيين الآخرين يدرسون خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، وسيتم اتخاذ القرار النهائي الشهر المقبل في اجتماع لأوبك في فيينا.

وسيخالف هذا القرار، ما أعلنت عنه أوبك وروسيا، في يونيو/حزيران الماضي عن نيتهما زيادة إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا، لتعويض الخسائر الناجمة عن وقف صادرات إيران من النفط.