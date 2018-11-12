دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - أعلنت شركة "مبادلة للبترول"، التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار"، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، اليوم الإثنين، عن شرائها حصة 20% من امتياز حقل "نور" البحري للغاز بشمال سيناء، من شركة إيني الإيطالية.

وتملك شركة "إيني" الإيطالية المالكة 85% بالشراكة مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية التي لديها 15% من الامتياز.

وقال أسامة كمال، خبير النفط ووزير البترول المصري الأسبق، لـCNN إن موافقة الوزارة على بيع شركة إيني حصة في امتياز نور البحري، قبل أن تُعلن عن الكشف التجاري في منطقة الامتياز، تأتي بعدما أثبتت الشركة الإيطالية جديتها في العمل بالمنطقة وضخ الاستثمارات.

وأضاف كمال أن "إيني" توصلت إلى نتائج بحث أولية وجاري تأكيدها تمهيدا للإعلان عن الكشف التجاري والاحتياطيات التي تتضمنها المنطقة وقدرات الإنتاج، وهو ما قد تتوقف عليه قيمة الصفقة بينها وبين مبادلة الإماراتية، التي لم تُعلن حتى الآن، والتي ستراعي أيضا المصاريف الأولية على منطقة الامتياز، التي لم تُغلق بعد.

وتعد هذه الصفقة الثانية من نوعها التي تعقدها شركة "مبادلة للبترول" في مصر، حيث استحوذت في شهر يونيو/حزيران الماضي على 10% في امتياز حقل "شروق" البحري للغاز، الذي يضم حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي ، والذي تقوده "إيني" الإيطالية أيضا.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في مبادلة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مبادلة للبترول في بيان تلقته CNN: "يساهم هذا الاستثمار في تعزيز حضور "مبادلة للبترول" في مصر، وتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع شركة "إيني"، بصفتها المُشغل الرئيسي لكلٍ من امتياز شروق، وامتياز نور".

من جانبه قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني": "تسهم هذه الصفقة في تعزيز شراكتنا التي بدأت من خلال التعاون المثمر في حقل ظُهر".

وتقوم كل من "إيني" و"ثروة للبترول"، ذراع الهيئة العامة للبترول في مصر، حالياً بحفر بئر استكشافية والتي ظهرت مؤشراتها خلال فترة الاستكشاف الأولى لامتياز "نور".