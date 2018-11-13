جهانغيري: لهذا السبب أعفت أمريكا 8 دول من حظر النفط الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال النائب الأول لرئيس إيران، إسحاق جهانغيري، إن سبب استثناء الولايات المتحدة 8 دول من حظر شراء النفط الإيراني، يعود إلى "تخوف الإدارة الأمريكية من اضطرب الأوضاع الداخلية بسبب ارتفاع أسعار النفط".

وأضاف جهانغيري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الثلاثاء، أن "العالم لا يمكنه أن يستغني عن النفط الإيراني، وأن الولايات المتحدة الأمريكية، عندما شعرت بأنه من المحتمل أن تضطرب الأوضاع الداخلية فيها بسبب ارتفاع أسعار النفط بادرت إلى إعفاء 8 دول من قرارها بحظر شراء النفط الإيراني".

وتابع: "البعض تصور أن الولايات المتحدة قادرة علي الوقوف أمام صادرات النفط الإيرانية، إلا أن هذه الصادرات لم تتوقف، بل تم تصدير النفط بما يكفي حاجة البلاد".

ويرى النائب الأول لرئيس إيران أن "سمعة الولايات المتحدة قد تلاشت"، معتبرا أن سياستها تجاه بلاده "لعبة خاسرة".

وجاءت تصريحات النائب الأول للرئيس الإيراني خلال مراسم تدشين مصفي مياه الصرف الصحي في شرق مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وقال إن "الخطأ الآخر للولايات المتحدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، واعادة الحظر، هو أنها تصورت أن الاقتصاد الإيراني سينهار، وان الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد ستتدهور، وسيقوم الشعب بأعمال عنف ضد الحكومة".

وأضاف أنه "رغم أن اجراءات الحظر تسبب ضغوطا على البلاد، إلا أن إدارة البلاد يجب أن تتمكن من إدارة الحظر، وأن خط تنمية البلاد يجب أن يمضي إلى الأمام بقوة".

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه تم استثناء 8 دول بشكل مؤقت من قرار حظر شراء النفط الإيراني، وذلك في نفس اليوم الذي بدأ فيه سريان العقوبات الأمريكية على إيران الموافق 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وأوضح بومبيو أن الدول المستثناة من قرار حظر شراء النفط الإيراني هي الصين، والهند، واليونان، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وتايوان.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن أكثر من 20 دولة توقفت نهائيا عن استيراد النفط الإيراني، مما أدى لخسارة طهران مليون برميل يوميا من صادراتها، بقيمة 2.5 مليار دولار من إيراداتها النفطية خلال أكتوبر/تشرين الأول.