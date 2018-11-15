تراجع أرباح "طيران الإمارات" لهذه الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- نمت إيرادات مجموعة طيران الإمارات بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 14.8 مليار دولار مقابل 13.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2017، بينما تراجعت ربحيتها بنسبة 53% لتسجل 296 مليون دولار.

وقالت طيران الإمارات، في بيان على موقعها الإلكتروني الخميس، إن إيراداتها واصلت النمو المطرد، إلا أن الأرباح تأثرت بالارتفاع الكبير في أسعار النفط وتذبذب أسعار صرف العملات في بعض الأسواق، بالإضافة إلى تحديات أخرى تواجهها الناقلة وقطاع السفر بصفة عامة.

وبحسب بيان الشركة، جاء تراجع الأرباح نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الوقود بنسبة 37 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لتذبذب أسعار صرف العملات في بعض الأسواق.

وبلغ رصيد النقدية لدى طيران الإمارات 5.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول مقارنة بـ 6.9 مليار دولار قبل عام.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، إن المجموعة واصلت النمو بثبات خلال النصف الأول من السنة المالية، مع استمرار الطلب مرتفعاً على منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية، مع الحافظ على قاعدة العملاء وجذب عملاء جدد، وهو ما اتضح في أداء الإيرادات.

وأضاف رئيس هيئة دبي للطيران أن تكلفة الوقود العالية وانخفاض أسعار صرف العملات في أسواق رئيسة مثل الهند والبرازيل وأنغولا وإيران استنزفت نحو 4.6 مليارات درهم ، 1.25 مليار دولار، من أرباح المجموعة.

وذكر أن مجموعة طيران الإمارات تعمل بصورة مسبقة على إدارة التحديات العديدة التي تواجهها طيران الإمارات وصناعة السفر بما في ذلك الضغط المتواصل على العائد والأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى من العالم، كما تواصل اتخاذ إجراءات صارمة لضبط التكاليف من دون التفريط في مستوى جودة المنتجات والخدمات.

وتوقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن تمر الستة أشهر المقبلة بصعوبة على المجموعة، وإن أعرب عن ثقته في قوة أدائها، مشيرا إلى نمو نسبته 9% في عدد العملاء الذين قدموا إلى دبي في النصف الأول من العام.

وانخفضت أعداد العاملين في مجموعة طيران الإمارات بمعدل 1%، لتبلغ 103..3 ألف موظف مقابل 101.9 ألف موظف في نفس الفترة من 2017، بسبب "الحركة الطبيعية للعاملين وخفة وتيرة حركة التوظيف" بحسب رئيس المجموعة.

وتسلمت طيران الإمارات خلال النصف الأول من العام 8 طائرات جديدة، توزعت بواقع 3 طائرات A380 و5 طائرات بوينج 777 ، بينما أخرجت 7 طائرات قديمة من الخدمة، كما تعتزم إخراج 4 طائرات أخرى بحلول 31 مارس/آذار 2019.