"أوبر" تخسر مليار دولار وتتوقع طرحًا عامًا في 2019

(CNN)-- أعلنت شركة "أوبر" الأمريكية، أنها تكبدت خسائر بنحو 1.07 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول 2018، بزيادة 20% عن خسائر الربع السابق المنتهي في يونيو/حزيران من نفس العام، والتي بلغت 891 مليون دولار.

وتقول الشركة، إنها تستثمر في خدمات جديدة تتراوح بين توصيل الغذاء، والدراجات البخارية، وفقًا لبيان صدر مساء الأربعاء بخصوص النتائج المالية، حصلت CNN على نسخة منه.

وتأتي زيادة خسائر الشركة، في ظل ضعف نمو المبيعات، التي بلغت 2.95 مليار دولار في الربع الثالث من 2018، بزيادة حوالي 5٪ فقط عن الربع السابق، وزيادة بأكثر من الثلث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتسلط نتائج "أوبر" في الربع الثالث الضوء على التحدي الذي يواجهه الشركة، في محاولة إدارة خسائره الكبيرة، وفي الوقت نفسه، إظهار نمو سريع للمبيعات وهو ما يبحث عنه المستثمرون، في شركة تكنولوجيا عامة حديثة.

وأكدت شركة "أوبر" أكثر من مرة، أنها تتوقع طرح حصة من أسهمها خلال عام 2019، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركة في البورصة نحو 70 مليار دولار، مما يجعلها من الشركات الناشئة الأكثر قيمة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة إلى 120 مليار دولار خلال الطرح العام الأولي العام القادم.

وقال نيلسون تشاي، المدير التنفيذي لشركة "أوبر"، في بيان: "بينما نتطلع إلى طرح عام أولي وما بعده، فإننا نستثمر في النمو المستقبلي عبر منصتنا، بما في ذلك الطعام والشحن والدراجات البخارية".

وأضاف تشاي، أن "أوبر" استثمرت في الأسواق ذات الإمكانات العالية، مثل الهند والشرق الأوسط.

ورغم ذلك، تنازلت "أوبر" أيضًا عن أعمالها في جنوب شرق آسيا وروسيا، فميا تدقق الشركة في علاقتها التجارية مع السعودية في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.