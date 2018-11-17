إيران والعراق تتفقان على إقامة منطقة تجارة حرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الرئیس الإیرانی حسن روحاني، إنه اتفق مع نظريه العراقي برهم صالح، السبت، على إقامة منطقة تجارة حرة بین البلدین، وبدء الصناعة المشتركة، داعيا اللجان المشتركة بين البلدين لمتابعة هذا الموضوع باهتمام شديد.

ووصل الرئیس العراقی برهم صالح علی رأس وفد رفیع المستوی إلى مطار مهرآباد الدولي في طهران صباح السبت وكان في استقباله وزیر الصناعة والمناجم والتجارة رضا رحمانی.

وأكد روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، على استمرار العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة بین ایران والعراق، وامكانیة رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة بین البلدين إلى 20 ملیار دولار فی القریب العاجل، مقابل 12 مليار دولار حاليا.

وأضاف الرئيس الإيراني، خلال مؤتمر صحفی مشترك مع الرئیس العراقی "العلاقات بین البلدین تم مناقشتها الیوم بین الوفدین الإیرانی والعراقي، الجانبان يؤكدان استمرار العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، هناك المزید من القدرات لتطویر العلاقات بین البلدین".

وأشار روحانی، إلى أنه تحدث مع الرئیس العراقی عن تبادل الكهرباء والغاز والمنتجات النفطیة بين البلدين، وأيضا العمل المشترك فی مجال التنقیب عن النفط واستخراجه.

وقال إن الجانبين ناقشا، مسألة ربط البلدين بخط سكة حدید فی الغرب والجنوب، لاسیما خط سكة حدید شلمجة إلى البصرة، والذي تم اعداد التحضیرات لها من قبل وزارة المالیة العراقیة، وستبدأ الشركة الإیرانیة بالعمل قریبا، وهو ما سيسهل عبور المسافرین والسلع بين البلدین، بطريق رخصية ومريحة.

قال الرئیس العراقی برهم صالح، خلال المؤتمر الصحفي، "وجهنا وزارتی الخارجیة والصناعة بتفعیل عملهما لتعزیز التعاون والتبادل التجاری بین البلدین".

وقال، إن إنشاء مناطق تجارة حرة بین البلدین أمر مهم، وربط خطوط سكة الحدید بین البلدین ستساعد كثیرا فی عملیة نقل الزوار إلى العراق ، والأهم من تنفیذ هذه التدابیر، الاهتمام بالبنیة التحتیة الاقتصادیة للبلدین.