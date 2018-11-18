السعودية ترفع استثماراتها بالديون الأمريكية 6.7 مليار دولار في سبتمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-رفعت المملكة العربية السعودية استثماراتها في أدوات الدين الأمريكية، أذون وسندات الخزانة، بقيمة 6.7 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول، بمعدل 4%، وهي أكبر زيادة منذ أبريل/ نيسان عندما ضخت 9 مليارات دولار خلال شهر واحد.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، الأحد، بلغت الاستثمارات السعودية القائمة في أدوات الدين الأمريكية 176.1 مليار دولار بدلا من 169.5 مليار دولار في أغسطس/آب.

وحافظت السعودية على المركز العاشر في قائمة الدول المستثمرة في السندات وأذزن الخزانة الأمريكية، ووسعت الفارق مع تايوان بـ10 مليارات دولار، التي تراجعت إلى المركز الحادي عشر منذ يونيو/حزيران الماضي.

وتعد السعودية صاحبة أكبر زيادة في الاستثمارات من بين الدول العشرة الكبار خلال سبتمبر/أيلول، حيث حافظت الصين على موقعها في الصدارة بقيمة 1.151 تريليون دولار بانخفاض 14 مليار دولار عن أغسطس/آب، وخفضت اليابان مليار دولار لتبلغ استثماراتها 1.028 تريليون دولار في المركز الثاني، تلتها البرازيل التي تراجع رصيدها 800 مليون إلى 317 مليار دولار، ثم ايرلندا التي سحبت 25 مليار دولار دفعة واحدة ليبلغ رصيدها 290.4 مليار دولار.

في المركز الخامس جاءت المملكة المتحدة التي زادت استثماراتها 4 مليارات إلى 276.3 مليار دولار، ثم لوكسمبورج التي نمت استثماراتها بـ3 مليارات إلى 227 مليار دولار، فسويسرا بـ226.9 مليار دولار بانخفاض 5 مليارات دولار عن أغسطس/آب، تلتها جزر كايمان بقيمة 199.4 مليار دولار، ومن بعدها هونغ كونغ في المركز التاسع بقيمة 192.3 مليار دولار بانخفاض مليار دولار، ثم السعودية في المركز العاشر وبفارق 16 مليار دولار عن التاسع.

وبذلك تكون السعودية قد رفعت استثماراتها في السندات وأذون الخزانة الأمريكية منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 64 مليار دولار، حيث بلغت 112 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2016.

ومنذ تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، اتجهت السعودية لزيادة استثماراتها في أدوات الدين الأمريكية بقوة، وخلال العام الأول كانت المملكة قد رفعت استثماراتها بقيمة 35 مليار دولار لتصل إلى 147.4 مليار دولار في ديسمبر /كانون الأول 2017، قبل أن تنمو خلال 9 أشهر من العام الحالي بقيمة 22 مليار دولار.

من جهتها، حافظت الإمارات العربية المتحدة على المركز 22 في قائمة الدول التي تستثمر بأذون وسندات الخزانة الأمريكية بعدما ضخت مليار دولار في سبتمبر/أيلول لتبلغ 60 مليار دولار، وجاءت الكويت في المركز 24 برصيد قائم بلغ 43.8 مليار دولار، بزيادة 200 مليون دولار فقط عن أغسطس/آب.