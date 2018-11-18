الأسهم السعودية تتكبد 9.6 مليار دولار خسائر في أولى جلسات الأسبوع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تراجعت الأسهم السعودية، بأكثر من 2%، في تعاملات الأحد، وخسرت الأسهم نحو 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية، بضغط من عمليات بيع طالت غالبية الأسهم، خاصة الشركات القيادية، وسط تخوف وقلق المستثمرين من الأحداث السياسية الجارية.

وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات، الأحد، منخفضا بـ2.16%، تعادل 165.26 نقطة، لينهي الجلسة عند مستوى 7496.91 نقطة، في ظل تراجع غالبية الشركات التي جرى التعامل على أسهمها في جلسة اليوم، وفقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للسوق السعودية "تداول".

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 142.7 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت حوالي 3 مليارات ريال، 800 مليون دولار، تم تنفيذها عبر أكثر من 110 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق السعودية، إلى نحو 1.780 تريليون ريال، 474.6 مليار دولار، مقابل 1.816 تريليون ريال،484 مليار دولار، بنهاية تعاملات الخميس الماضي.