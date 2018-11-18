الإمارات تبدأ تطبيق نظام رد الضريبة للسياح في مطاراتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب، في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، في رد ضريبة القيمة المضافة للسياح عبر نظامها الرقمي، الذي يمكّن السياح القادمين من خارج الدولة من استرداد قيمة الضريبة عند المغادرة عبر مطارات دبي وأبوظبي والشارقة.

ووفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أعلنت مطارات دبي اليوم عن بد تطبيق نظام "بلانيت بايمنت"، المشغل الذي عينته الهيئة الاتحادية للضرائب مؤخرًا، لتقديم خدمة استرداد الضريبة للسائحين بمطار دبي الدولي.

يأتي ذلك، عقب الإعلان الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي يوضح الخطوط العامة للشروط والإجراءات الخاصة باسترداد السائحين ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم عند مغادرتهم البلاد.

ويعمل النظام من خلال وضع "علامة الإعفاء الضريبي" على إيصال المشتريات عند التسوق، شريطة أن يقدّم السائح جواز السفر أو بطاقة هوية مجلس التعاون الخليجي الخاصة به.

وقبل تسجيل الدخول، على العميل المصادقة على عملية الشراء في أحد أكشاك "بلانيت بايمنت" الموجودة عند المرافئ الثلاثة لمطار دبي الدولي، في حالة اختيار بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم، يتم استرداد الضريبة فورًا.

ويمكن للعملاء الذين يفضلون استرداد الضريبة نقدًا أن يحصلوا على أموالهم من خلال أحد منافذ "ترافيليكس" الموجودة في صالات المغادرة بالمطار.

يذكر أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية من النظام الرقمي ليصبح جاهزاً للعمل اعتباراً من 16 ديسمبر في المطارات الأخرى والمنافذ البرية والموانئ البحرية.

وتجاوز عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام نحو 4500 متجر، ومن المقرر أن يرتفع الشهر المقبل ليشمل المزيد من المتاجر في كل أنحاء الدولة مع استكمال النظام بإطلاق مرحلته الثانية.