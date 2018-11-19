اليابان تلقي القبض على رئيس "نيسان" كارلوس غصن

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هونغ كونغ (CNN)-- أعلنت شركة نيسان، الإثنين، أن السلطات اليابانية قد ألقت القبض على رئيسها كارلوس غصن ومدير التمثيل جريج كيلي بتهم "سوء السلوك" في الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي، هيروتو سايكاوا، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إن "الرجلان قد ألقي القبض عليهما مساءً وهذا ما فهمته"، مضيفاً أنه يوجد "حدود لما يستطيع قوله بينما تستمر التحقيقات.

وكشفت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، أنها أجرت تحقيقا داخليا خلال الأشهر القليلة الماضية أظهر "تورط" رئيس الشركة كارلوس غصن ومدير التمثيل جريج كيلي في أعمال "تنطوي على سوء سلوك".

وكشف التحقيق، بحسب البيان الذي نشرته نيسان على موقعها الإلكتروني الإثنين، أن كلا من "غصن وكيلي أعلنا على مدى عدة سنوات عن عائدات تقل عن مستحقاتهم الفعلية في التقارير المالية المرسلة لبورصة طوكيو".

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كما كشفت التحقيقات عن "أعمال هامة أخرى لسوء السلوك، منها استخدام أصول الشركة بشكل شخصي".

وأكدت الشركة أنه "تم تزويد مكتب المدعي العام الياباني بكافة المعلومات، وأنها تعاونت مع تحقيقات المكتب بشكل كامل".

وقالت الشركة إن "سوء السلوك الذي تم اكتشافه من خلال تحقيقاتها الداخلية، يشكل انتهاكا واضحا لواجب الرعاية كمدير، وأن الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، هيرتو سايكاوا، سيقترح على مجلس إدارة نيسان إقالة كل من كارلوس و جريج على وجه السرعة من مناصبهما".

وتراجعت أسهم شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو ، التي يتولى غصن منصب رئيسها التنفيذي بنسبة 13% في باريس، فيما جاء إعلان نيسان بعد إغلاق التداول على أسهمها في بورصة طوكيو، لتتجه الإنظار غدا إلى تأثر السهم بهذه الانباء السيئة.

ويعد غصن، اللبناني الأصل، واحد من كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة السيارات العالمية، وبالإضافة إلى توليه مسئولية شركتي رينو ونيسان ، فهو رئيس شركة ميتسوبيشي موتورز أيضا، حيث يدير تحالفا من 3 شركات هي نيسان ورينو وميتوبيشي، وينافس التحالق شركات فولكسفاغن وتويوتا من حيث مبيعات السيارات.