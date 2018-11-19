قطاع السياحة يضيف 56 مليار دولار للاقتصاد السعودي بنهاية 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توقع تقرير رسمي، أن تتجاوز إيرادات قطاع السياحة السعودي 211 مليار ريال (نحو 56.3 مليار دولار) بنهاية العام الحالي 2018، مقارنة مع أكثر من 193 مليار ريال في العام الماضي 2017.

وقال التقرير، الصادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس"، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن قطاع السياحة والسفر في السعودية، حقق معدلات نمو أسرع بكثير من الاقتصاد الوطني، وزادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية غير البترولية نمواً.

وبحسب التقرير، ارتفعت الإيرادات السياحية من 3.57 مليار ريال في عام 2004، إلى 8.1 مليار ريال بنهاية عام 2016، بنسبة نمو 7% عن عام 2015، فيما قفزت الإيرادات إلى أكثر من 193 مليار ريال العام الماضي 2017، مع توقعات بأن تتجاوز الإيرادات 211 مليار بنهاية العام الحالي 2018.

وبلغت القيمة المضافة للسياحة في الاقتصاد السعودي في عام 2016 حوالي 82.9 مليار ريال؛ ارتفعت في عام 2017م إلى أكثر من 100 مليار ريال؛ مع توقعات بارتفاعها في عام 2018 إلى 107.3 مليار ريال.

وعزا التقرير، التطور المحلوظ في قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلى جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تأسيس بنية القطاع وتنظيمه، واعتماد لوائحه وأنظمته.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوظائف السياحية المباشرة وغير المباشرة بلغ 569.2 ألف وظيفة في عام 2016، منها 134.4 ألف وظيفة للسعوديين، ارتفعت في عام 2017 لأكثر من 993.9 ألف وظيفة، منها 283.2 ألف للسعوديين، ويتوقع التقرير أن ينمو عدد الوظائف بالقطاع إلى 1.054 مليون وظيفة بنهاية عام 2018، منها 304.7 ألف للسعوديين.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت السياحية في المملكة مطلع العام الجاري 2018 نحو 60.6 ألف منشأة، ومن المتوقع ارتفاع العدد لما يقارب 77.8 ألف منشأة سياحية بنهاية العام 2020.