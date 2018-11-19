بالأرقام.. ارتفاع الأسعار يدفع الأتراك للاكتفاء باحتياجاتهم الأساسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خفض الأتراك من مشترياتهم للإلكترونيات والأثاث والحواسب الآلية والوقود نسبيا، ليتجه إنفاقهم بشكل أكبر نحو الاحتياجات الأساسية، كالطعام والشراب وملابس مع تفاقم معدلات التضخم بسبب انهيار الليرة أمام الدولار.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء التركي الصادرة، الإثنين، تراجع أحجام مبيعات التجزئة في تركيا خلال سبتمبر/أيلول على أساس سنوي، لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف، بنسبة 3.4%، وفي المُقابل ارتفعت قيمة المبيعات على أساس سنوي بـ22.5%، لتعكس ارتفاع الأسعار بعد أن بلغت معدلات التضخم 24.5% في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن تواصل ارتفاعها في أكتوبر/تشرين أول متخطية 25%.

وتراجعت أحجام المبيعات تحت ضغط من هبوط كبير في مبيعات الإلكترونيات والأثاث بنسبة 27.6%، وانخفضت مبيعات الحاسب الآلي ومعدات الاتصال بـ16.1%.

كما تراجعت أحجام مبيعات وقود السيارات بـ4% على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمتها بـ24.7%، بما يشير لزيادة الأسعار.

في المقابل ارتفعت أحجام مبيعات الأطعمة والمشروبات بـ6.9% وقفزت قيمتها بـ28.1%، وزادت أحجام مبيعات المنسوجات والملابس والأحذية بـ22.9%، على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء إقبالا من الأتراك على المشتريات عبر الإنترنت، حيث ارتفع حجم المشريات بـ17.3% والقيمة بـ 49.1% في سبتمبر/أيلول مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقلصت الليرة التركية جانبا من خسائرها أمام الدولار الأمريكي، خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، إلى 28.8% منذ بداية العام، بعد أن تجاوزت خسائرها في منتصف أغسطس/آب الماضي 45% منذ مطلع 2018.