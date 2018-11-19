تركيا تحذر "إكسون موبيل" الأمريكية من التنقيب قبالة شواطئ قبرص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الخارجية التركية، شركة "إكسون موبيل" الأمريكية النفطية العملاقة، من القيام بأي عمليات تنقيب عن الهيدروكربون "النفط والغاز" قبالة شواطئ جزيرة قبرص، قائلة: "إن هذا لن يساهم في استقرار المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان صدر مساء الأحد: "إن تنقيب إكسون موبيل عن الغاز لمصلحة الشطر القبرصي اليوناني في القطعة 10 التي يزعم ملكيتها، يمكن أن يغير توازنات حساسة من حيث إيجاد حل لأزمة الجزيرة".

وأكد أقصوي في بيان أن تركيا ستطلق أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، في إطار الترخيص الذي منحته جمهورية شمال قبرص التركية لشركة النفط التركية، علاوة على أنشطتها في الجرف القاري التركي.

وشدد على أن جميع الموارد الطبيعية بأنحاء جزيرة قبرص، تابعة لكلا الطرفين (التركي واليوناني) وأن ملكيتها لا تتبع الشطر اليوناني فقط.

وقال: "نعيد التأكيد على تحذيرنا للشركات المشاركة بأنشطة البحث والاستخراج الأحادية التي يقوم بها (القبارصة) اليونانيون ".

وأضاف أقصوي: "نذكر بأن تقاسم الموارد الطبيعية في جزيرة قبرص مسألة جوهرية لقضية قبرص، وكما كان الحال من قبل، سنواصل اتخاذ الخطوات الدبلوماسية والسياسية اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشعب القبرصي التركي، بصفته شريكًا في ملكية الجزيرة بموجب القانون الدولي".

ووصلت الإثنين الماضي، سفينة تنقيب تابعة لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية، إلى جنوب جزيرة قبرص، للتنقيب عن الهيدروكربون لصالح الشطر اليوناني.

وحذرت تركيا من أنها ستتخذ إجراءات ضد الخطوات الأحادية لقبرص اليونانية للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط مؤكدة أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات.

ومطلع مارس/آذار الماضي، اعترضت سفن حربية تركية، سفينة تنقيب إيطالية تابعة لشركة "إيني" للطاقة، بعدما دخلت بتوكيل من قبرص اليونانية إلى المنطقة الاقتصادية التركية الخاصة.

وتعاني جزيرة قبرص، منذ 1974 من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب، وفي 2004، رفضَ القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.