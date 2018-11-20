الكويت تعاقب الشركات المنفذة لمشاريع تضررت من الأمطار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر مجلس الوزراء الكویتي، معاقبة جمیع الشركات والمكاتب الھندسیة، المحلية أو الأجنبية، التي نفذت أو صممت مشاریع إسكان وبنیة تحتیة وطرق، أصابتھا أضرار جراء الأمطار، وذلك باستبعادها من المشاركة في أی مشاریع جدیدة، قبل إبراء ذمتھا من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة لھذا الغرض.

وقالت وزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشھري، الثلاثاء، إنه تنفیذا لقرار مجلس الوزراء، تقرر استبعاد 6 شركات ومكتب ھندسي من مناقصات المؤسسة العامة للرعایة السكنیة المطروحة حالیا والمستقبلیة.

وأضافت في بيان، على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن قرار الاستبعاد، يأتي بعد أن انتھى تقریر الفریق الفني لحصر أضرار البنیة التحتیة لمدینة صباح الأحمد السكنیة الى وجود أضرار بالمشاریع التي نفذتھا نتیجة الأمطار الأخیرة.

وأوضحت بوشھري، أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه، أمس على التقریر الفني، والأضرار التي أصابت بعض مشاریع البنیة التحتیة، وبناء على ذلك أصدر المجلس قراره باستبعاد الشركات والمكاتب الھندسیة.

وذكرت أن فرق حصر الاضرار التابعة للمؤسسة قامت بالكشف على مشاریع مدینة صباح الأحمد من طرق وبنى تحتیة وشبكات الأمطار والصرف الصحي وغیرھا بعد الأمطار الغزیرة التي ھطلت على البلاد مؤخرا ورصدت العدید من الأضرار الجسیمة والمتوسطة بما یستوجب معه اتخاذ قرارات حاسمة لوقف الشركات المنفذه عن الدخول في مناقصات المؤسسة إلى حین انتھاء تحقیق وزارة الأشغال وما یصدر منھا من توصیات.

وأكدت أن المؤسسة بدأت في مخاطبة الشركات لاثبات حالة الضرر ولمباشرة الإصلاحات الإنشائیة وفق الكفالة العشریة المنصوص علیھا في العقود دون تحمل المال العام أي كلفة إضافیة.

ولفتت إلى أن المؤسسة تحتفظ بحقھا القانوني، في رفع الدعاوى ضد الشركات أو إحالتھم الى النیابة العامة، بناء على ما ستنتھي إلیه لجنة تقصي الحقائق.

وأكدت الوزيرة أن المحاسبة ستطال المسؤولین في المؤسسة اذا ما ثبت تراخیھم في متابعة تلك المشاریع خلال فترة التنفیذ وإھمالھم في تقییمھا خلال فترة الاستلام المبدئي لھا.