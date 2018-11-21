من هو السوري محمد الشويكي وشركته الروسية بعد ضمهما لقائمة العقوبات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ضم السوري، محمد عامر الشويكي وشركته الروسية "غلوبال فيجن غروب"، على قائمة العقوبات للدور الذي يقوم به في نقل النفط من إيران إلى سوريا.

02:42 كيف ستؤثر العقوبات الأمريكية فعلاً على إيران؟

وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان: "يعتبر الشويكي وشركته عاملين أساسيين في (1) نقل النفط من إيران إلى سوريا، و (2) تحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يقوم بالقتل بالوكالة. كما تقوم هذه العقوبات أيضا بتسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه مسؤولو البنك المركزي الإيراني في تسهيل هذا المخطط".

وأضاف البيان: "من أجل مساعدة سوريا في دفع لروسيا مقابل هذا النفط، ترسل إيران الأموال إلى روسيا من خلال الشويكي ومجموعة غلوبال فيجن غروب. ولإخفاء مشاركته في هذه المعاملات، يقوم البنك المركزي الإيراني (CBI) بدفع هذه المبالغ إلى بنك مير للأعمال باستخدام شركة تدبير كيش الطبية والصيدلانية وعلى الرغم من أن اسم شركة تدبير كيش يشير إلى نها تعمل في مجال البضائع الإنسانية.."

وأردفت الوزارة في بيانها: "استُخدِمت الشركة مرارا لتسهيل النقل غير المشروع لدعم هذا المخطط النفطي. بعد تحويل البنك المركزي الإيراني الأموال من تدبير كيش إلى مجموعة غلوبال فيجن غروب في روسيا، حيث تقوم المجموعة بتحويل المدفوعات إلى شركة برومسيريوإميبورت المملوكة للدولة من روسيا لدفع ثمن النفط. أما بنك مير للأعمال فقد تمّ إدراجه في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224. وبنك مير عبارة عن شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك ميللي الإيراني، والذي تم تعيينه ليكون بمثابة قناة لمدفوعات الحرس الثوري الإيراني".