السعودية والإمارات تسعيان لإطلاق عملة "رقمية" مشتركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف نائب رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي للاستراتيجية والتميز، محسن بن علي الزهراني، عن أن المؤسسة تعمل مع المصرف المركزي الإماراتي لإنشاء عملة مشفرة "رقيمة"، مغطاة بالنقد في البنك المركزي.

وأوضح الزهراني، أن العملة المزمع اطلاقها، ستستخدم بين البنوك السعودية والإماراتية، كمدفوعات في البنوك، على أن يشمل ذلك عددا محددا من البنوك في البلدين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتوقع الزهراني، أن يتم الانتهاء من أجزاء كبيرة من هذا مشروع العملة المشفرة، بحلول منتصف عام 2019، وستقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بدراسة مدى ملائمة استمراريتها والتوسع فيها بين البنوك من عدمه.

جاءت تصريحات الزهراني، خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بالمنطقة الشرقية، التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مساء الثلاثاء، عن البلوكتشين وتطبيقاتها المستقبلية.

ويهدف اللقاء، إلى وضع خارطة طريق وطنية لخمس جهات حكومية، بالتعاون مع جهات خاصة في كيفية تبني الاقتصاد الرقمي، والتعرف على آخر المستجدات في هذا الشأن.

ونقلت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، عن محافظ المصرف المركزي الإماراتي مبارك المنصوري، أن العملة الرقمية المقرر إطلاقها بين الإمارات والسعودية دخلت مرحلة التصميم بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأشار المنصوري، إلى أنه سيتم الاتفاق على موعد إطلاق العملة مع الجانب السعودي، وفق دراسة تفصيلية يجري العمل عليها حالياً.

وأوضح أنه ليس المقصود بالعملة الرقمية أنها ستحل محل عملة معينة، ولكنها ستكون أداة جديدة من أدوات الدفع بين البنوك، وليس بين مستهلكين أفراد.