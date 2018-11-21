صندوق خليفة الإماراتي يمول مشروعات أردنية بـ100 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع الإماراتي، الثلاثاء، اتفاقية مع مؤسسة ولي العهد الأردنية، لدعم وتمويل مشاريع متوسطة وصغيرة متناهية الصغر في المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 100 مليون دولار.

وشهد توقيع الاتفاقية العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وتستهدف الاتفاقية تمويل نحو 22 ألف مشروع على مدى 5 سنوات، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع بتوفير ما يقارب 28 ألف فرصة عمل دائمة للشباب الأردني.

ونص الاتفاق على تخصيص نحو 47% من إجمالي المشاريع الممولة للمرأة وتستحوذ المناطق الريفية على نحو 40% من إجمالي نسبة التمويل.

وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن التمويل يهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في التنمية الاقتصادية وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية، إضافة الى إتاحة الفرصة أمام أصحاب المهارات والإمكانات الريادية الإبداعية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الأردني، وتنمية المناطق الريفية.

من جانبه، توقع رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد الدكتور فواز حاتم الزعبي، أن يساهم هذا القرض التنموي في تعزيز جهود الحكومة الرامية إلى إيجاد مؤسسات اقتصادية قادرة على دعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، فضلا عن توفير فرص العمل والحد من البطالة والفقر في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وأكد الدكتور الزعبي أن القرض المقدّم من صندوق خليفة له أبعاد تنموية عديدة سيكون لها أثر إيجابي خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة وأنه جاء بشروط إقراض ميسرة جداً وبمرونة عالية بفترة السداد.

وبين أن مؤسسة ولي العهد ستقوم على إدارة صندوق إقراض موجه للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في جميع المحافظات من خلال إقراض مؤسسات التمويل في هذا القطاع، مضيفا أنه سيتم قريبا الإعلان عن آليات الاستفادة من هذه القروض.