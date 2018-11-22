مسؤول: الكويت توجه 12.5 مليار دولار لمشروعات تنموية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -كشف الأمین العام للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة الكویتي، الدكتور خالد مھدي، أن بلاده خصصت 3.8 ملیار دینار (12.5 ملیار دولار)، لتنفيذ 156 مشروعًا تنمويًا، مدرجة بخطة التنمیة للعام المالي الحالي 2019/2018.

وقال مهدي، إنه تم إدراج 19 مشروعًا تنمويا جديدًا ضمن خطة التنمیة للعام المالي 2019/2018، ليصل بذلك إجمالي عدد المشاریع المدرجة بالخطة إلى نحو 156 مشروعًا، منها 137 مشروعًا مستمرًا من خطط تنمية سابقة، و19 مشروعًا جدیدًا.

جاءت تصريحات مھدي، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، للإعلان عن نتائج تقریر المتابعة نصف السنوي من خطة التنمیة للعام الحالي 2018/2019، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأوضح أن نتائج التقریر، فیما یتعلق بمقارنة أعداد المشاریع ونسب الإنفاق على مشاریع خطة التنمیة السنویة، أظھرت انخفاضًا في أعداد المشاریع، مقارنة بالعامین الماضیین، في حین ارتفعت نسب الإنفاق على المشاریع فیھا.

وبحسب التقرير، تراجع عدد المشاریع من 279 مشروعًا في خطة 2016/2017، إلى 149 مشروعًا في خطة العام المالي الماضي 2017/2018، ثم إلى 137 مشروعًا في خطة العام الحالي 2018/2019.

وأفاد التقرير، أن إجمالي الاعتمادات المالیة في خطة التنمیة السنویة 2016/2017، بلغ نحو 3 ملیارات دینار (نحو 9.9 ملیار دولار) بینما بلغ 2.9 ملیار دینار (نحو 9.5 ملیار دولار) في خطة العام المالي الماضي، ثم ارتفع إلى 3.8 ملیار دینار (نحو 12.5 ملیار دولار) في خطة العام المالي الحالي.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي الإنفاق في العام المالي 2016/2017، بلغ نحو 673 ملیون دینار، تراجع إلى 515 ملیون دینار في العام المالي الماضي، ثم قفز إلى 1.8 ملیار دينار في العام المالي الحالي.

وعن الموقف التنفیذي لمشاریع خطة 2018/2019، قال مھدي إن عدد المشاریع في المرحلة التنفیذیة بلغ 79 مشروعا، في حین بلغ عدد المشاریع في المرحلة التحضیریة 42 مشروعًا، إضافة إلى 16 مشروعًا، لم تبدأ بعد.

ولفت مهدي إلى أن عدد التحدیات التي تواجه تنفیذ المشاریع بلغ 538 تحدیًا، موزعة بواقع 182 تحديًا إداريًا، و103 تحديات مالیة، و159 تحدیًا فنيًا، و78 تحدیًا لدى جھات رقابیة علاوة على 16 تحدیًا لأسباب تشریعیة، كاشفًا عن حل 66% من إجمالي التحدیات التي واجھت تنفیذ المشروعات.

وقال إن خطة التنمیة الحالية تضم 21 مشروعًا استراتيجيًا، منها 6 مشاریع توجه لمشروعات تنمية مستدامة متنوعة وبنیة تحتیة متطورة، و4 مشاریع للرعایة الصحیة، والبیئة، ومعیشیة مستدامة، ومشروع واحد في ركیزة رأسمال بشري إبداعي، مشيرًا إلى أن نسبة الإنفاق على المشاریع الاستراتیجیة ارتفعت بنسبة 11.6%، مقارنة بالعام الماضي.