مجلس إدارة "نيسان" يقرر بالإجماع إقالة رئيسه كارلوس غصن

هونغ كونغ (CNN) -- أعلنت شركة نيسان، الخميس، أن مجلس إدارتها قد "صوت بالإجماع" لإقالة كارلوس غصن عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة.

وأشارت شركة نيسان في بيان أصدرته على موقعها إلى أنه تم إقالة غريج كيلي أيضاً من منصب المدير الممثل للشركة، كما أعلنت عن قرار إنشاء لجنتين: الأولى "للحصول على المشورة من طرف ثالث مستقل فيما يتعلق بنظام الإدارة والإدارة الأفضل لتعويضات المدير"، بينما ستركز اللجنة الثانية على "اقتراح الترشيحات من مجلس الإدارة لمنصب الرئاسة".

وكانت شركة نيسان قد أعلنت الإثنين، أن السلطات اليابانية ألقت القبض على غصن كيلي بتهم "سوء السلوك" في الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي، هيروتو سايكاوا، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إن "الرجلان قد ألقي القبض عليهما مساءً وهذا ما فهمته"، مضيفاً أنه يوجد "حدود لما يستطيع قوله بينما تستمر التحقيقات، كما كشفت الشركة اليابانية لصناعة السيارات، أنها أجرت تحقيقا داخليا خلال الأشهر القليلة الماضية أظهر "تورط" غصن وكيلي في أعمال "تنطوي على سوء سلوك".