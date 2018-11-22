بورصة قطر تلغي تعاملات 80 دقيقة من جلسة اليوم.. فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - ألغت بورصة قطر جميع التعاملات الصباحية، التي تم تنفيذها في جلسة الخميس، فيما قال الموقع الإلكتروني للبورصة القطرية، إنه تم تعليق التداول لحدوث عطل فني.

وأعلنت إدارة البورصة إلغاء جميع التعاملات التي نُفذت خلال الـ80 دقيقة الأولى من بداية الجلسة، وأوقفت التعاملات، ثم أعادت فتح السوق في الساعة 10.50 بتوقيت الدوحة (GMT+3).

ورغم إلغاء التعاملات الصباحية، ارتفعت أحجام التداول 3%، مقارنة بجلسة أمس، وأغلق مؤشر السوق مرتفعا بـ0.35%، عند مستوى 10328.5 نقطة.

وبلغ متوسط أحجام التداول خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي 5.4 مليون سهم، فيما بلغت أحجام اليوم 4.3 مليون سهم.

وحققت المؤشر القطري ارتفاعا تجاوز 21% منذ بداية العام الجاري 2018.