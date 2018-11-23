تقرير يظهر وضع صفقات الأسلحة للسعودية بعد تعليق دول لها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الدول تعليق بيع الأسلحة للسعودية، آخرها كان ألمانيا والدنمارك وفنلندا، أظهر تقرير لمعهد بحوث السلام الدولي، تراجعا في نسب بيع الأسلحة للمملكة، وفيما يلي نستعرض لكم نسب التراجع وفقا للتقرير:

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قيمة صفقات الأسلحة البريطانية في العام 2016 بلغ 843 مليون دولار، تراجع في العام الماضي إلى 436 مليون دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة صفقات الأسلحة الفرنسية التي بلغت 174 مليون دولار في العام 2015 إلى 91 مليون دولار فقط في 2016 وإلى 27 مليون دولار للعام الماضي فقط.

صفقات الأسلحة الإسبانية شهدت جدلا كبيرا داخل الحكومة ومطالبات بتعليقها إلا أن الحكومة أكدت العام الجاري على أن الصفقات ستمضي قدما، في حين صفقات الأسلحة الأمريكية لا تزال جارية.

ولفت التقرير إلى أنه ورغم تراجع قيمة صفقات الأسلحة من هذه الدول إلا أن استيراد المملكة للأسلحة ارتفع بنسبة 38 في المائة بين عامي 2016 و2017 ويرجع ذلك بمجمله إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي رفعت من قيمة الصفقات هذه لتصل إلى 3.4 مليار دولار بعد أن كانت تبلغ 1.8 مليار دولار.