مسؤول: الكويت تخطط لإنفاق 100 ملیار دولار بقطاع النفط والغاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -قال الرئیس التنفیذي لمؤسسة البترول الكویتیة، نزار العدساني، إن "الهيئة" لديها عدد كبير من المشاریع المستقبلیة للتوسع في قطاع النفط والغاز، ضمن استراتیجیة المؤسسة 2040، كاشفا عن أن المؤسسة تخطط لإنفاق 100 ملیار دولار لتنفیذ خطتھا التوسعیة.

وأكد العدساني في كلمته، أمام منتدى الاستثمار الكویتي الصیني الأول، المنعقد الخميس، بمدينة شنغهاي الصينية، أن استراتیجیة مؤسسة البترول الكويتية 2040، تحتوي على الكثیر من الفرص الاستثماریة للشركات العالمیة، معربا عن أمله في أن تشارك الشركات الصینیة في تنفیذ هذه المشاريع، حيث تعتبر الصین شریك مھم في المشاریع التنمویة المستقبلیة للكويت.

وأوضح العدساني في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن حصة مشاریع البحث والتنقیب وتطویر الحقول، قد تستحوذ على ما نسبته 61% من الانفاق الرأسمالي، لخطة مؤسسة البترول الكویتیة للأعوام الخمسة المقبلة (2018 إلى 2023).

وأشار إلى أن المشاریع الرئیسیة لخطة المؤسسة الخمسية، تضم مشروع الوقود البیئي، ومصفاة الزور، ومشروع الزور المتكامل للكیماویات، ومشاریع الحفر الواسعة ومرافق استیراد الغاز، ومشروع مصفاة دقم في سلطنة عمان.

ولفت الرئیس التنفیذي لمؤسسة البترول الكویتیة، إلى أن ھذه المشاریع تمثل فرصة للاستثمار المباشر وغیر المباشر للشركات العالمیة عامة والصینیة بشكل خاص.

وعقد منتدى الاستثمار الكویتي الصیني الأول، الذي استمر ليوم واحد، بمدينة شنغهاي الصينية، وبتنظیم مشترك بین وزارة المالیة الكویتیة والھیئة العامة للاستثمار الكویتیة الى جانب مشاركة ھیئة تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر الكویتیة.

وناقش المنتدى الفرص الاستثماریة المتاحة في الكویت والموزعة على القطاعات التالیة وھي قطاع الإنشاءات النفطیة والاسكان والبنى التحتیة وقطاع تكنولوجیا المعلومات.