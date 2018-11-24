لماذا يستثنى العراق من عقوبات إيران وهو "رئة اقتصادهم"؟

قبل أيام من العقوبات على النفط.. إلى أين تتجه صادرات طهران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال برايان هوك، رئيس تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية منحت العراق استثناء محدودا في تعاملات اقتصادية مع الجانب الإيراني الذي يخضع لعقوبات.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر، حيث قال هوك في رد على سؤال مفاده: "لماذا يستثنى العراق من العقوبات وأنتم تعرفون أنه الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الإيراني وهو ممر عبور للبضائع والمقاتلين من دول النفوذ الإيراني مثل سوريا ولبنان وحتى اليمن؟" حيث أكد المسؤول الأمريكي على منح العراق استثناء محدودا.

وأوضح هوك قائلا: "العراق شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة الأمريكية لقدم منحناهم استثناء على استيراد الكهرباء من إيران، إنه استثناء محدود للغاية ونأمل أن العراق قريبا سيتمكن من التخلص من اعتماده على الكهرباء الإيرانية.."

وتابع قائلا: "هذا شيء يجب أن يريده العراق، كجزء من كونه دولة ذات سيادة ترفض التدخلات من إيران، للك نعمل عن كثب مع العراقيين وتشكيل الحكومة، ونفعل ما نستطيع القيام به لتعزيز السيادة العراقية".