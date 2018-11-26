وزير التجارة الكويتي يكشف عن استثمارات أجنبية بـ9.2 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزیر التجارة والصناعة الكویتي، خالد الروضان، الإثنین، أن بلاده تمكنت عبر ھیئة تشجیع الاستثمار المباشر، في استقطاب استثمارات ورؤوس أموال أجنبیة تصل قيمتها إلى 9.2 ملیار دولار.

وقال الروضان، الإثنين، في كلمة له أمام قمة البسفور التي تنعقد في إسطنبول تحت عنوان (مواصلة السلام والتنمیة من اجل للجمیع)، إن ثمة 3 شركات تركیة تمتلك حالیا رخصة استثمار في الكویت وتعمل في مجال الإنشاءات بنسبة ملكیة 100%.

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن ھذه الشركات تقوم بتنفیذ مشاریع ضخمة ورئیسیة في خطة تنمیة الكویت منھا مطار الكویت الدولي الجدید.

وأشار وزیر التجارة والصناعة الكویتي، إلى أنه تم وضع استراتیجیة شاملة لتشجیع التنمیة الاقتصادیة والارتقاء بالقیم الإنسانیة وتذلیل العقبات التي تعوق التقدم والتعاون بین الشعوب.

ولفت إلى دور صندوق الكویت للتنمیة الاقتصادیة، الذي قدم قروضا بلغت قيمتها الإجمالیة حوالي 7.1 ملیار دولار بعدد 935 قرضا، استفادت منها 106 دول.

وقال إن الكويت تواصل جھود على صعید التحول لمركز تجاري ومالي تنفیذا لرؤیة 2035 (كویت جدیدة) التي تقوم على الاستفادة من مواردھا واستثمارھا وإطلاق امكانات قطاعاتھا الاقتصادیة الواعدة.

واعتبر الروضان أن الملتقى یوفر منصة تجمع المسؤولین الحكومیین والبرلمانیین ورجال الأعمال بھدف الاتفاق على تنفیذ مشاریع مختلفة من اجل تحقیق التنمیة المستدامة وتوفیر فرص العمل وحل مشكلة البطالة التي تؤرق الجمیع وھو ما لا یمكن تحقیقه من دون بناء شراكات فاعلة بین القطاعین العام والخاص.

ویشارك في قمة (البوسفور التاسعة) التي تنظمھا (منصة التعاون الدولي) مئات المشاركین من 80 دولة یتقدمھم رؤساء دول وحكومات ووزراء ورؤساء سابقین ورجال فكر ونشطاء حقوقیین ورجال أعمال.