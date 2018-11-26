ارتفاع بصادرات السعودية من النفط خلال سبتمبر 2018.. فكم بلغت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع قيمة الصادرات الإجمالية خلال سبتمبر/ أيلول 2018 بنسبة 52.5% مسجلة نحو 26 مليار دولار، مقارنة بـ 17 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2017، كما نمت قيمة الصادرات السلعية بمعدل 6.1% مقارنة بالشهر السابق أغسطس/ آب.

وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية عى موقعها الإلكتروني،الإثنين، استحوذت المنتجات البترولية على 81.4% من صادرات شهر سبتمبر/ أيلول 2018، وسجلت نحو 21 مليار دولار مرتفعة بنسبة 55.5% مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في سبتمبر 2017 .

جاءت هذه القفزة في الصادرات النفطية بدعم من ارتفاع أسعار البترول، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 79 دولارا للبرميل خلال شهر سبتمبر/أيلول 2018 ، مقابل 55.5 دولار للبرميل في نفس الشهر من العام الماضي.

كما سجلت قيمة الصادرات غير البترولية 4.8 مليار دولار مرتفعة بنسبة 40% عن سبتمبر 2017، و8.8% عن أغسطس الماضي، حيث شهدت منتجات الصناعات الكيماوية أكبر ارتفاع بنسبة 137% على أساس سنوي بقيمة 1.6 مليار دولار، وجاءت الصين على قمة الدول التي استقبلت الصادرات السعودية غير البترولية بقيمة 748 مليون دولار، ثم الإمارات بقيمة 682 مليون دولار.

وارتفعت الواردات السلعية للمملكة خلال شهر سبتمبر/ أيلول بنسبة 9.5% فقط مقارنة بسبتمبر 2017 مسجلة نحو 10.3 مليار دولار، ونمت بمعدل 15.4% مقارنة بشهر أغسطس/ أب الماضي.

وحققت الأسلحة والذخائر أكبر ارتفاع في الواردات بنسبة 224% وبلغت 416 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة 128 مليون دولار في سبتمبر 2017، جاءت الصين على قمة الدول الموردة للمملكة بقيمة 1.9 مليار دولار ثم أمريكا 1.5 مليار دولار، ومن بعدها الإمارات في المركز الثالث بنحو 880 مليون دولار.