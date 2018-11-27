مشروع جزائري صيني بمليارات الدولارات لإنتاج الغاز والفوسفات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقَّعت شركة النفط الجزائرية الحكومية العملاقة "سوناطراك"، الإثنين، اتفاقًا قيمته 6 مليارات دولار، مع شركة "سيتيك" الصينية، لإقامة مشروع لإنتاج الفوسفات والغاز الطبيعي من مناجم بلاد الحدبة، ووادي الكبريت، وحجار السود، وميناء عنابة، وفقًا لبيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وتمتلك الجزائر حصة بـ51% من المشروع، مقابل 49% للجانب الصيني، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج في 2022، وسيوفر المشروع 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وما يصل إلى 14 ألف فرصة عمل أخرى بشكل غير مباشر. ومن المتوقع بحسب البيان، أن تجني صادرات الفوسفات أكثر من 1.9 مليار دولار سنويًا.

وأعلنت سوناطراك السبت الماضي، عن توقيع برنامج حفر وتنقية آبار مع شركة "إيني" الإيطالية بـ80 مليون دولار، بالإضافة إلى عدة اتفاقات في مجال الطاقة المتجددة.

وتعاني الجزائر من نقص في العملة الأجنبية؛ بسبب تراجع أسعار البترول منذ منتصف 2014، وتسهم إيرادات الطاقة بأكثر من 60% من ميزانية الجزائر.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى الجزائر ذروتها في 2014 عندما بلغت 194 مليار دولار مدعومة بارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية آنذاك، ثم انخفضت إلى 88 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتوقع وزير المالية الجزائري، عبدالرحمن راوية، في تصريحات سابقة، أن تتراجع احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي إلى 33.8 مليار دولار خلال 3 سنوات.