النفط عند مستوى قياسي منخفض والتجار يترقبون قمة العشرين

ما هي الأسباب التي دفعت أسعار النفط إلى التهاوي؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انخفض الخام الأمريكي، الخميس، إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، وهو أدنى سعر له في أكثر من عام.

وتراجع الخام الأمريكي اليوم 1% إلى 49.41 دولار للبرميل، قبل أن يرتفع مجددا 51 دولارا للبرميل في منتصف اليوم، بينما يتداول خام برنت حول 60 دولارا للبرميل، خاسرا أكثر من 30% من أعلى سعر له خلال العام عند 86.7 دولار مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

وأدت المخاوف من زيادة المعروض إلى هبوط أسعار النفط، الذي سجل أعلى مستوى له في 4 سنوات فوق 76 دولار للبرميل قبل أقل من شهرين.

وينتظر التجار ارتداد أسعار النفط ويأملون أن يتوصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى اتفاق لخفض الإنتاج في اجتماعات مجموعة العشرين التي تبدأ الجمعة.

وقال بوتين، الخميس، إن سعر النفط المنخفض الحالي يناسبه، مما قد يحد من الآمال المعقودة على توصله لإتفاق مع السعوةديين حول خفض الإنتاج.

ويشعر المستثمرون بالقلق من تزايد الإنتاج الأمريكي مع تباطؤ النشاط الاقتصادي في الخارج، حيث ارتفع إنتاج النفط الصخري في أمريكا مع صعود سعر النفط في وقت سابق هذا العام، وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم متخطية السعودية.

وبدأت أسعار البنزين في الولايات المتحدة في الانخفاض، وتراجع غالون البنزين 30 سنتا وبنسبة 11% في المتوسط الشهر الماضي.