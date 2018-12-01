1.7 مليار دولار.. انخفاض بقيمة صادرات العراق النفطية في نوفمبر

نشر ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أعلنت وزارة النفط العراقية عن تحقيقها صادرات إجمالية بلغت 101.15 مليون برميل خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بواقع 3.372 مليون برميل يوميا.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، السبت، إن إحصاءات شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أظهرت تحقيق إيرادات إجمالية من صادرات النفط بلغت 6.179 مليار دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من حقول وسط وجنوب العراق، بلغت نحو 100.89 مليون برميل، بينما سجلت الصادرات من شركة نفط الشمال، عبر ميناء جيهان التركي 261.5 ألف برميل فقط.

وبذلك تكون صادرات النفط العراقي قد انخفضت قيمتها بواقع 1.7 مليار دولار مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، عندما بلغ حجم الصادرات 107.8 مليون برميل بقيمة إجمالية بلغت 7.9 مليار دولار، بضغط من انخفاض حجم الصادرات بـ6 ملايين برميل وتراجع أسعار النفط.

وبحسب المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، بلغ سعر البرميل الواحد 61 دولارا خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ 73.3 دولار للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول.