نتنياهو يواجه اتهامات بالفساد للمرة الثالثة.. والشرطة: لدينا أدلة

نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- قالت الشرطة الإسرائيلية إن لديها أدلة تُدين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تحقيق فساد هو الثالث من نوعه الذي يتعرض له نتنياهو.

وبحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، الأحد، فإن هناك أدلة كافية لإدانة نتنياهو بتهم الاحتيال والرشوة وخرق الثقة، بالإضافة لأدلة تُدين زوجته، سارة نتنياهو، بالاحتيال والحصول على رشاوى والتدخل في تحقيق.

وتعد القضية المعروفة باسم "قضية 4000" واحدة من أكبر القضايا التي تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ودائرته الداخلية، والتي تخص العلاقة بين وزارة الاتصالات، عندما كان نتنياهو يحمل حقيبتها، وشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الإسرائيلية "بيزك".

ويقول المحققون إن نتنياهو قدم مزايا تصل قيمتها إلى مليار شيكل (حوالي 280 مليون دولار) لشاؤول إلوفيتش، صديقه، وهو المساهم المسيطر في شركة "بيزك" للاتصالات، بينما يقول المدعون العامون إن إلوفتيش منح نتنياهو تغطية إخبارية مميزة في موقع Walla الإخباري المملوك له.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إن لديها أدلة على اتهاماتها لإيلوفيتش بالرشوة والتدخل في التحقيق والجرائم المالية، فيما نفى كل من نتنياهو وايلوفيتش ارتكاب أي مخالفات.

ورد نتنياهو: "توصيات الشرطة ضدي وزوجتي لا تفاجئ أحداً، لقد حُددت التوصيات وسُربت قبل أن يبدأ التحقيق، وليس لها وضع قانوني".

أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "لم يكن هناك شيء لأنه لا يوجد شيء".

وردت الشرطة بأن هناك أدلة كافية لإدانة نتنياهو بتهم الاحتيال والرشوة وخرق الثقة في قضيتين مُنفصلتين، والقرار النهائي بمُقاضاته من مسئولية النائب العام الإسرائيلي حاليا.