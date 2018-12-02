أعداد الشركات والمؤسسات بالسعودية تقفز 35% في الربع الثالث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، الأحد، عن ارتفاع كبير تجازوت نسبته 35% في أعداد الشركات والمؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العامين 2017 و 2016.

وعزت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، هذا النمو إلى تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري، التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وقال تقرير صادر عن وزارة التجارة، إن أعداد المؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018، سجلت نمواً بنسبة تجاوزت 35%، ليصل عددها المؤسسات القائمة إلى 945.7 ألف مؤسسة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، والتي بلغ فيها عدد المؤسسات 824.8 ألف مؤسسة، ومقابل 701.3 ألف مؤسسة في الربع الثالث من عام 2016.

وتعود ملكية المؤسسة إلى شخص واحد، بينما يمتلك الشركة أكثر من شخص، وقد تكون ذات مسئولية محدودة أو تضامنية أو شركة مساهمه مغلقة او مفتوحة.

وبالنسبة لأعداد الشركات، فقد ارتفعت عدد الشركات القائمة بنسبة 23% خلال الربع الثالث من العام 2018، لتصل إلى 148.8 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 والتي بلغ عدد الشركات 133.6 ألف شركة، فيما بلغت خلال الربع الثالث من 2016 مع 121 ألف شركة.

وبحسب تقرير وزارة التجارة، سجلت أعداد الشركات ذات المسؤولية المحدودة ارتفاعاً بمعدل 25% خلال الربع الثالث من العام 2018، لتصل إلى 108.4 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017؛ إذ بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 96.7 ألف شركة، فيما بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال الربع الثالث من عام 2016 أكثر من 87 ألف شركة.

وارتفعت نسب إصدار السجلات التجارية لعشر قطاعات اقتصادية بمعدل يتراوح بين 8.27% و16.94% خلال الربع الثالث من العام 2018 مقارنة بالربع المماثل من العام 2017.

وشملت هذه القطاعات، تجارة الجملة والتجزئة والخدمات التجارية، والتشييد والبناء – المقاولات، والصناعة، والنقل والتخزين والتبريد، والخدمات الاجتماعية والشخصية، والزراعة والصيد والغابات، وتوليد الكهرباء واستخراج المياه، والمناجم والبترول وخدمات المال والأعمال، وخدمات متنوعة.