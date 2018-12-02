أمريكا والصين تتفقان على وقف "حرب الرسوم الجمركية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، السبت، على وقف "حرب الرسوم الجمركية"، المتبادلة بين البلدين، والبدء فورًا في محادثات مشتركة، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا التجارية البلدين.

وبحسب بيان، على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، اتفق الرئيسان، على الشروع فورا في مفاوضات بشأن التغييرات الهيكلية بين البلدين، فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، وحماية الملكية الفكرية، والحواجز غير الجمركية والتدخل السيبراني والخدمات والزراعة.

وأكد الرئيسان، على أنهما سيسعيان إلى إكمال هذه المفاوضات خلال الـ90 يومًا القادمة، وإذا لم يتمكن الطرفان خلال هذه الفترة من التوصل إلى اتفاق، فسيتم رفع نسبة الرسوم الجمركية من 10٪ إلى 25٪.

جاء ذلك عقب محادثات بين الرئيسين، السبت، في بوينس آيرس بالأرجنتين، عقب انتهاء أعمال قمة العشرين.

ووفقا للبيت الأبيض، فقد وافق الرئيس ترامب، على عدم زيادة الرسوم الجمركية على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار، من 10% إلى 25٪ والتي كان من المقرر تطبيقها في أول يناير/كانون الثاني 2019، على أن تقوم الصين مقابل ذلك، بشراء كمية غير متفق عليها، ولكنها كبيرة جدا، من المنتجات الزراعية والطاقة والصناعية وغيرها من الولايات المتحدة للحد من اختلال التوازن التجاري بين البلدين.

وقال الرئيس ترامب: "كان هذا اجتماعًا مدهشًا ومثمرًا، مع قدرات غير محدودة لكل من الولايات المتحدة والصين، إنه لشرف عظيم لي أن أعمل مع الرئيس شي".

وذكر بيان البيت الأبيض، إن الرئيس الصيني، مستعدة للموافقة على صفقة شركة كوالكوم الأمريكية لنظم الاتصالات، التي تم رفضها سابقا، إذا تم تقدميها له مرة أخرى.

من جانبه، أكد عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اتفقا السبت على مواصلة محادثات التجارة بين البلدين، ووقف فرض تعريفات جديدة.