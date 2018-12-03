ترامب : الصين وافقت على خفض التعريفة الجمركية على السيارات الأمريكية

نشر الاثنين ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2018

ماذا تعرف عن "أكبر حرب تجارية" بين الصين وأمريكا؟

حرب تجارية بين أمريكا والصين.. ما الذي يعنيه ذلك؟

هونج كونج،(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن الصين وافقت على خفض التعريفة الجمركية على السيارات التي تستوردها من الولايات المتحدة.

وذكر الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن الصين وافقت على خفض وإلغاء التعريفات الجمركية على وارادتها من السيارات الأمريكية، التي تصل حالياً إلى 40٪، دون الإعلان عن موعد محدد لبدء التنفيذ، أو مستوى التعريفة الجديدة.

ومن شأن هذه التحركات أن تهدئ من القلق الذي ينتاب الأسواق العالمية من التداعيات السلبية للحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين بالعالم.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، التعليق على بيان ترامب، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحياته التعليق على هذا الأمر.

جاء إعلان ترامب، بعد اتفاقه مع نظيره الصيني، شي جين بينج، السبت الماضي، على وقف فرض المزيد من التعريفات في الحرب التجارية بين البلدين في الوقت الحالي؛ ولمدة 90 يوما، لكن الحكومة الصينية لم تُشر إلى خفض رسوم السيارات عقب الاجتماع بين الزعيمين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال اجتماعات مجموعة العشرين.

كان الرئيس الصيني أعلن في خطاب في أبريل/ نيسان الماضي، أن بلاده ستخفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة العام الجاري، وبالفعل خفضت الحكومة الصينية بعد ثلاثة أشهر على الخطاب، التعريفات من 25٪ إلى 15٪.

لكنها بعد بضعة أيام من قرار الخفض، فرضت تعريفة إضافية جديدة بنسبة 25٪ على سيارات الركوب أمريكية الصنع.

وتعد السيارات الأمريكية الصنع واحدة من مجموعات المنتجات التي استهدفتها الصين بالرسوم الجمركية في وقت مبكر من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وأضرت هذه الخطوة بأرباح شركات السيارات الكبرى مثل بي ام دبليو ودايملر كرايسلر المالك للعلامة مرسيدس بنز، فيما شحنت الشركات الألمانية سيارات دفع رباعي إلى الصين من مصانعها بالولايات المتحدة.

وقفز سهم بي ام دبليو بأكثر من 6٪ ، في فرانكفورت في التعاملات الصباحية، الإثنين بعد تغريدة ترامب، كما ارتفع سهم دايملر كرايسلر بأكثر من 5٪.