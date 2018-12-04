البحرين تناقش السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في النفط

نشر الثلاثاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، تجري مناقشات حاليا مع عدة جهات من القطاع الخاص، وذلك بهدف السماح لهذه الجهات بالاستثمار في المشاريع النفطية داخل مملكة البحرين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

وأوضح وزير النفط البحريني أن الهيئة تسعى من خلال التباحث مع القطاع الخاص، إلى الحصول على مصدر إضافي لتمويل صندوق الطاقة.

وأطلقت ممكلة البحرين صندوق الطاقة في شهر مايو/آيار الماضي، برأسمال مبدئي يبلغ مليار دولار، يتم استثماره في مجموعة من مشاريع الطاقة في البحرين بقطاعات التكرير والانتاج، والتي تشمل التطورات في حقول النفط والغاز المكتشفة حديثًا.

وقال وزير النفط في تصريحات على هامش حفل افتتاح فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا لزيت الوقود المتبقي تحت شعار "الحلول المُثلى لرفع مستوى المخلفات البترولية"، الإثنين، إن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ترغب في فتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في مجال النفط والغاز على مستوى المملكة.

وبين أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، قامت مؤخراً بفتح قنوات للحديث مع الشركات العالمية لاستقطابها في المستقبل القريب، من أجل العمل على تطوير حقل النفط الجديد، لافتاً إلى أنه تم البدء بعملية حفر البئرين لوضعهم على خط الإنتاج.

وأشار وزير النفط البحريني إلى أن طرح الشركة القابضة للنفط والغاز للسندات الدولارية مؤخراً، جاء بهدف تمويل المشاريع النفطية، منوها إلى أن هذا هذا الطرح سيكون آخر محطة اتفاقية تمويل لمشروع "بابكو"، وبذلك يتم الانتهاء من حقبة المشاريع الممولة في مجال النفط والغاز.