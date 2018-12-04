نشر الثلاثاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2018

القاهرة، مصر، (CNN)-- أعلنت شركة أوبر للنقل التشاركي عبر التطبيقات الذكية، الثلاثاء، عن إطلاق خدمة جديدة اختارت القاهرة لتكون أولى مدن العالم التي تستفيد منها.

وقال رئيس شركة أوبر العالمية، دارا خسروشاهي، إن "القاهرة هي أولى المدن في العالم التي تشهد إطلاق الخدمة أوبر باص الجديدة".

وأضاف خسروشاهي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق الخدمات الجديدة للشركة بالقاهرة، الثلاثاء، أن "أوبر باص تستهدف تقديم خدمات جديدة لرواد الشركة في مصر بأسعار مناسبة ومخفضة، وأعلى كفاءة وعملية".

وتطلق أوبر بشكل مبدئي خدمة أوبر باص في منطقتين بالقاهرة، هما إتاحة الرحلات من مصر الجديدة إلى المهندسين، ومن مدينة نصر إلى المهندسين، على أن تغطي الشركة مناطق جديدة في الفترة المقبلة.

وتتضمن الخدمة الجديدة، امكانية معرفة عدد نقاط التوقف خلال مسار الرحلة، بالإضافة إلى إتاحة دفع الأجرة للسائق أثناء السير في الطريق.

وأطلقت الشركة تطبيق أوبر لايت للتسهيل على العملاء بالحصول على الخدمات، بالإضافة إلى تدشين خاصية تحمل اسم أوبر باص.

بدورها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، توفر العديد من فرص العمل للشباب المصري، والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

وأكدت وزيرة الاستثمار المصرية خلال كلمتها، حرص الحكومة على خلق مجال وبيئة عمل تنافسية في السوق المصري، وتسهيل العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص.

ودعت وزيرة الاستثمار المصرية شركة أوبر إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، ووضع خطة توسعية خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات جديدة إلى المواطنين.