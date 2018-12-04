"السعودية للكهرباء" تخطط لطرح فرص استثمارية بـ26.6 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف محلل تطوير الأعمال، بالشركة السعودية للكهرباء المهندس مهند بن عازب المالكي، الثلاثاء، عن توجه الشركة المملوكة للدولة، إلى طرح فرص استثمارية تصل قيمتها لحوالي 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف المالكي، أن هذه المشاريع تتنوع ما بين مجال التوريد والنقل والتوزيع، وأن المجال مفتوح أمام الشركات والمستثمرين المحليين، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لغرفة الرياض التجارية.

جاءت تصريحات مهند بن عازب المالكي، خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها، غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، صباح الثلاثاء، تحت عنوان "عرض الفرص الاستثمارية لدى الشركة السعودية للكهرباء".

وأوضح مهند المالكي، أن شركة الكهرباء تمتلك حاليًا 9 ملايين عميل، وتعتزم إيصال الخدمة إلى 2.3 مليون عميل بحلول 2021، مؤكدًا أن التوطين يعد من أهم أولويات الشركة.

ولفت إلى أن الشركة أطلقت 3 مبادرات للتوطين منذ عام 2014، تمثلت في دعم المقاولين والمصنعين وجذب المستثمر الجديد، مشيرًا إلى أن نسبة السعودة تعد من أهم ما يحفز الشركات للفوز بمناقصة لدى شركة الكهرباء، وأن الشركة تفضل المصنع المحلي بـ10% عن المصنع الأجنبي في سعر المناقصة.

من جهته، قال مدير إدارة التوطين والتأهيل بالنيابة بالشركة السعودية للكهرباء المهندس نايف بن ناصر البكران، إن استراتيجية التوطين في الشركة، تستهدف دعم المصانع والشركات الوطنية.

وبيّن "البكران" خلال مشاركته في ورشة العمل، أن الشركة السعودية للكهرباء تتعامل مع 571 مصنعًا محليًا، وأن الشركة السعودية تتصدر نسب المشتريات الحكومية من المصانع المحلية بنسبة بلغت 68% على مدار السنوات الأربع الماضية.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في غرفة الرياض، المهندس أسامة الزامل، بالتعاون المشترك بين الغرفة والشركة الكهرباء لخدمة المصنعين المحليين، وتنفيذ خطط التوطين في القطاع الخاص، ودعم المورد المحلي، تماشيًا مع توجه المملكة في التحول الوطني 2020، وتحقيقًا لأهداف رؤية 2030 في النهوض بالقطاع الصناعي.